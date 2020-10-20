١ MRO إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٢٢٩٩٦٥١ الدينار الليبي

1 LYD = ٨١٫٣٠٣١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار الليبي

mro
MRO
lyd
LYD
١ MRO٠٫٠١٢٢٩٩٧ LYD
٥ MRO٠٫٠٦١٤٩٨٣ LYD
١٠ MRO٠٫١٢٢٩٩٧ LYD
٢٥ MRO٠٫٣٠٧٤٩١ LYD
٥٠ MRO٠٫٦١٤٩٨٣ LYD
١٠٠ MRO١٫٢٢٩٩٧ LYD
٥٠٠ MRO٦٫١٤٩٨٣ LYD
١٬٠٠٠ MRO١٢٫٢٩٩٧ LYD
٥٬٠٠٠ MRO٦١٫٤٩٨٣ LYD
١٠٬٠٠٠ MRO١٢٢٫٩٩٧ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى الأوقية الموريتانية

lyd
LYD
mro
MRO
١ LYD٨١٫٣٠٣١ MRO
٥ LYD٤٠٦٫٥١٦ MRO
١٠ LYD٨١٣٫٠٣١ MRO
٢٥ LYD٢٬٠٣٢٫٥٨ MRO
٥٠ LYD٤٬٠٦٥٫١٦ MRO
١٠٠ LYD٨٬١٣٠٫٣١ MRO
٥٠٠ LYD٤٠٬٦٥١٫٦ MRO
١٬٠٠٠ LYD٨١٬٣٠٣٫١ MRO
٥٬٠٠٠ LYD٤٠٦٬٥١٦ MRO
١٠٬٠٠٠ LYD٨١٣٬٠٣١ MRO

مخطط MRO إلى LYD

1 MRO = ٠ LYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٢٣٨٤٠٫١٢٣٨٤
منخفض
٠٫١٢٢٣٩٠٫١٢٠٩٨
المتوسط
٠٫١٢٣١٦٠٫١٢٢٦٢
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

More الدينار الليبي info

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