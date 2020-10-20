١ MRO إلى LTL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٨٠٧٢٧٨٥٦ الليتاس اللتواني

1 LTL = ١٢٣٫٨٧٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

LTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليتاس اللتواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليتاس اللتواني

mro
MRO
ltl
LTL
١ MRO٠٫٠٠٨٠٧٢٧٩ LTL
٥ MRO٠٫٠٤٠٣٦٣٩ LTL
١٠ MRO٠٫٠٨٠٧٢٧٩ LTL
٢٥ MRO٠٫٢٠١٨٢ LTL
٥٠ MRO٠٫٤٠٣٦٣٩ LTL
١٠٠ MRO٠٫٨٠٧٢٧٩ LTL
٥٠٠ MRO٤٫٠٣٦٣٩ LTL
١٬٠٠٠ MRO٨٫٠٧٢٧٩ LTL
٥٬٠٠٠ MRO٤٠٫٣٦٣٩ LTL
١٠٬٠٠٠ MRO٨٠٫٧٢٧٩ LTL

حوِّل الليتاس اللتواني إلى الأوقية الموريتانية

ltl
LTL
mro
MRO
١ LTL١٢٣٫٨٧٣ MRO
٥ LTL٦١٩٫٣٦٥ MRO
١٠ LTL١٬٢٣٨٫٧٣ MRO
٢٥ LTL٣٬٠٩٦٫٨٢ MRO
٥٠ LTL٦٬١٩٣٫٦٥ MRO
١٠٠ LTL١٢٬٣٨٧٫٣ MRO
٥٠٠ LTL٦١٬٩٣٦٫٥ MRO
١٬٠٠٠ LTL١٢٣٬٨٧٣ MRO
٥٬٠٠٠ LTL٦١٩٬٣٦٥ MRO
١٠٬٠٠٠ LTL١٬٢٣٨٬٧٣٠ MRO

مخطط MRO إلى LTL

1 MRO = ٠ LTL

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليتاس اللتواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ltl

LTL - الليتاس اللتواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.

More الليتاس اللتواني info

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