١ MRO إلى IMP

١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠١٩٨٠٢٦٩٠ جنيه جزيرة مان
1 IMP = ٥٠٤٫٩٨٢ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠١٩٨٠٢٦٩٠ جنيه جزيرة مان
1 IMP = ٥٠٤٫٩٨٢ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
IMP
|١ MRO
|٠٫٠٠١٩٨٠٢٧ IMP
|٥ MRO
|٠٫٠٠٩٩٠١٣٤ IMP
|١٠ MRO
|٠٫٠١٩٨٠٢٧ IMP
|٢٥ MRO
|٠٫٠٤٩٥٠٦٧ IMP
|٥٠ MRO
|٠٫٠٩٩٠١٣٤ IMP
|١٠٠ MRO
|٠٫١٩٨٠٢٧ IMP
|٥٠٠ MRO
|٠٫٩٩٠١٣٤ IMP
|١٬٠٠٠ MRO
|١٫٩٨٠٢٧ IMP
|٥٬٠٠٠ MRO
|٩٫٩٠١٣٤ IMP
|١٠٬٠٠٠ MRO
|١٩٫٨٠٢٧ IMP
1 MRO = ٠ IMP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٠١٣٤
|٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٩٧٦٦
|٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٩٩٧٦
|٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٤٪
|٠٫٥٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.More جنيه جزيرة مان info
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