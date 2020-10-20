١ MRO إلى IMP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٨٠٢٦٩٠ جنيه جزيرة مان

1 IMP = ٥٠٤٫٩٨٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى جنيه جزيرة مان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى جنيه جزيرة مان

mro
MRO
imp
IMP
١ MRO٠٫٠٠١٩٨٠٢٧ IMP
٥ MRO٠٫٠٠٩٩٠١٣٤ IMP
١٠ MRO٠٫٠١٩٨٠٢٧ IMP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٥٠٦٧ IMP
٥٠ MRO٠٫٠٩٩٠١٣٤ IMP
١٠٠ MRO٠٫١٩٨٠٢٧ IMP
٥٠٠ MRO٠٫٩٩٠١٣٤ IMP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٨٠٢٧ IMP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٩٠١٣٤ IMP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٨٠٢٧ IMP

حوِّل جنيه جزيرة مان إلى الأوقية الموريتانية

imp
IMP
mro
MRO
١ IMP٥٠٤٫٩٨٢ MRO
٥ IMP٢٬٥٢٤٫٩١ MRO
١٠ IMP٥٬٠٤٩٫٨٢ MRO
٢٥ IMP١٢٬٦٢٤٫٥ MRO
٥٠ IMP٢٥٬٢٤٩٫١ MRO
١٠٠ IMP٥٠٬٤٩٨٫٢ MRO
٥٠٠ IMP٢٥٢٬٤٩١ MRO
١٬٠٠٠ IMP٥٠٤٬٩٨٢ MRO
٥٬٠٠٠ IMP٢٬٥٢٤٬٩١٠ MRO
١٠٬٠٠٠ IMP٥٬٠٤٩٬٨٢٠ MRO

مخطط MRO إلى IMP

1 MRO = ٠ IMP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل جنيه جزيرة مان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
imp

IMP - جنيه جزيرة مان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.

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