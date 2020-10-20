١ MRO إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٩٤٥٤٣٧٠٧ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ١٠٥٫٧٧١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الشيكل الإسرائيلي

mro
MRO
ils
ILS
١ MRO٠٫٠٠٩٤٥٤٣٧ ILS
٥ MRO٠٫٠٤٧٢٧١٩ ILS
١٠ MRO٠٫٠٩٤٥٤٣٧ ILS
٢٥ MRO٠٫٢٣٦٣٥٩ ILS
٥٠ MRO٠٫٤٧٢٧١٩ ILS
١٠٠ MRO٠٫٩٤٥٤٣٧ ILS
٥٠٠ MRO٤٫٧٢٧١٩ ILS
١٬٠٠٠ MRO٩٫٤٥٤٣٧ ILS
٥٬٠٠٠ MRO٤٧٫٢٧١٩ ILS
١٠٬٠٠٠ MRO٩٤٫٥٤٣٧ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى الأوقية الموريتانية

ils
ILS
mro
MRO
١ ILS١٠٥٫٧٧١ MRO
٥ ILS٥٢٨٫٨٥٦ MRO
١٠ ILS١٬٠٥٧٫٧١ MRO
٢٥ ILS٢٬٦٤٤٫٢٨ MRO
٥٠ ILS٥٬٢٨٨٫٥٦ MRO
١٠٠ ILS١٠٬٥٧٧٫١ MRO
٥٠٠ ILS٥٢٬٨٨٥٫٦ MRO
١٬٠٠٠ ILS١٠٥٬٧٧١ MRO
٥٬٠٠٠ ILS٥٢٨٬٨٥٦ MRO
١٠٬٠٠٠ ILS١٬٠٥٧٬٧١٠ MRO

مخطط MRO إلى ILS

1 MRO = ٠ ILS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٦٢٠٩٠٫٠٩٦٨١٧
منخفض
٠٫٠٩٢٧٣٧٠٫٠٩٢٢٩٨
المتوسط
٠٫٠٩٤٨١١٠٫٠٩٤٢٦٢
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

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