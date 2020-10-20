١ MRO إلى IDR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٤١٫٣١٣٨٩٨ الروبية الأندونيسية

1 IDR = ٠٫٠٢٤٢٠٤٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبية الأندونيسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبية الأندونيسية

mro
MRO
idr
IDR
١ MRO٤١٫٣١٣٩ IDR
٥ MRO٢٠٦٫٥٦٩ IDR
١٠ MRO٤١٣٫١٣٩ IDR
٢٥ MRO١٬٠٣٢٫٨٥ IDR
٥٠ MRO٢٬٠٦٥٫٦٩ IDR
١٠٠ MRO٤٬١٣١٫٣٩ IDR
٥٠٠ MRO٢٠٬٦٥٦٫٩ IDR
١٬٠٠٠ MRO٤١٬٣١٣٫٩ IDR
٥٬٠٠٠ MRO٢٠٦٬٥٦٩ IDR
١٠٬٠٠٠ MRO٤١٣٬١٣٩ IDR

حوِّل الروبية الأندونيسية إلى الأوقية الموريتانية

idr
IDR
mro
MRO
١ IDR٠٫٠٢٤٢٠٤٩ MRO
٥ IDR٠٫١٢١٠٢٥ MRO
١٠ IDR٠٫٢٤٢٠٤٩ MRO
٢٥ IDR٠٫٦٠٥١٢٣ MRO
٥٠ IDR١٫٢١٠٢٥ MRO
١٠٠ IDR٢٫٤٢٠٤٩ MRO
٥٠٠ IDR١٢٫١٠٢٥ MRO
١٬٠٠٠ IDR٢٤٫٢٠٤٩ MRO
٥٬٠٠٠ IDR١٢١٫٠٢٥ MRO
١٠٬٠٠٠ IDR٢٤٢٫٠٤٩ MRO

مخطط MRO إلى IDR

1 MRO = ٠ IDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبية الأندونيسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤١٨٫٨٥٤١٨٫٨٥
منخفض
٤١٠٫٣٧٣٩٨٫٨٤
المتوسط
٤١٥٫٢٥٤٠٨٫٨٠
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

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