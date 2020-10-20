١ MRO إلى IDR

١ الأوقية الموريتانية =
٤١٫٣١٣٨٩٨ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠٢٤٢٠٤٩ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٤١٫٣١٣٨٩٨ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠٢٤٢٠٤٩ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
IDR
|١ MRO
|٤١٫٣١٣٩ IDR
|٥ MRO
|٢٠٦٫٥٦٩ IDR
|١٠ MRO
|٤١٣٫١٣٩ IDR
|٢٥ MRO
|١٬٠٣٢٫٨٥ IDR
|٥٠ MRO
|٢٬٠٦٥٫٦٩ IDR
|١٠٠ MRO
|٤٬١٣١٫٣٩ IDR
|٥٠٠ MRO
|٢٠٬٦٥٦٫٩ IDR
|١٬٠٠٠ MRO
|٤١٬٣١٣٫٩ IDR
|٥٬٠٠٠ MRO
|٢٠٦٬٥٦٩ IDR
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٤١٣٬١٣٩ IDR
1 MRO = ٠ IDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٤١٨٫٨٥
|٤١٨٫٨٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٤١٠٫٣٧
|٣٩٨٫٨٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٤١٥٫٢٥
|٤٠٨٫٨٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦١٪
|٠٫٦٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.More الروبية الأندونيسية info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings