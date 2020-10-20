١ MRO إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٣٥٣٢٧٢٦ الجورد الهايتي

1 HTG = ٢٫٩٨٢١٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجورد الهايتي

mro
MRO
htg
HTG
١ MRO٠٫٣٣٥٣٢٧ HTG
٥ MRO١٫٦٧٦٦٤ HTG
١٠ MRO٣٫٣٥٣٢٧ HTG
٢٥ MRO٨٫٣٨٣١٨ HTG
٥٠ MRO١٦٫٧٦٦٤ HTG
١٠٠ MRO٣٣٫٥٣٢٧ HTG
٥٠٠ MRO١٦٧٫٦٦٤ HTG
١٬٠٠٠ MRO٣٣٥٫٣٢٧ HTG
٥٬٠٠٠ MRO١٬٦٧٦٫٦٤ HTG
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٣٥٣٫٢٧ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى الأوقية الموريتانية

htg
HTG
mro
MRO
١ HTG٢٫٩٨٢١٦ MRO
٥ HTG١٤٫٩١٠٨ MRO
١٠ HTG٢٩٫٨٢١٦ MRO
٢٥ HTG٧٤٫٥٥٤ MRO
٥٠ HTG١٤٩٫١٠٨ MRO
١٠٠ HTG٢٩٨٫٢١٦ MRO
٥٠٠ HTG١٬٤٩١٫٠٨ MRO
١٬٠٠٠ HTG٢٬٩٨٢٫١٦ MRO
٥٬٠٠٠ HTG١٤٬٩١٠٫٨ MRO
١٠٬٠٠٠ HTG٢٩٬٨٢١٫٦ MRO

مخطط MRO إلى HTG

1 MRO = ٠ HTG

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٤١٧٠٣٫٤١٧٠
منخفض
٣٫٣٤٧١٣٫٣٠٢١
المتوسط
٣٫٣٧٣٨٣٫٣٥٨٥
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

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