١ MRO إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٥٢٧٠٤٠٢٦ الدولار الجوياني

1 GYD = ١٫٨٩٧٣٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الجوياني

mro
MRO
gyd
GYD
١ MRO٠٫٥٢٧٠٤ GYD
٥ MRO٢٫٦٣٥٢ GYD
١٠ MRO٥٫٢٧٠٤ GYD
٢٥ MRO١٣٫١٧٦ GYD
٥٠ MRO٢٦٫٣٥٢ GYD
١٠٠ MRO٥٢٫٧٠٤ GYD
٥٠٠ MRO٢٦٣٫٥٢ GYD
١٬٠٠٠ MRO٥٢٧٫٠٤ GYD
٥٬٠٠٠ MRO٢٬٦٣٥٫٢ GYD
١٠٬٠٠٠ MRO٥٬٢٧٠٫٤ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى الأوقية الموريتانية

gyd
GYD
mro
MRO
١ GYD١٫٨٩٧٣٩ MRO
٥ GYD٩٫٤٨٦٩٤ MRO
١٠ GYD١٨٫٩٧٣٩ MRO
٢٥ GYD٤٧٫٤٣٤٧ MRO
٥٠ GYD٩٤٫٨٦٩٤ MRO
١٠٠ GYD١٨٩٫٧٣٩ MRO
٥٠٠ GYD٩٤٨٫٦٩٤ MRO
١٬٠٠٠ GYD١٬٨٩٧٫٣٩ MRO
٥٬٠٠٠ GYD٩٬٤٨٦٫٩٤ MRO
١٠٬٠٠٠ GYD١٨٬٩٧٣٫٩ MRO

مخطط MRO إلى GYD

1 MRO = ٠ GYD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٣٤٦٠٥٫٣٤٦٠
منخفض
٥٫٢٥٢٢٥٫١٩٩٠
المتوسط
٥٫٢٩٨٧٥٫٢٧٤٦
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

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