١ MRO إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٨١٥٦٠٨ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٥٠٤٫٦٥٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه البريطاني

mro
MRO
gbp
GBP
١ MRO٠٫٠٠١٩٨١٥٦ GBP
٥ MRO٠٫٠٠٩٩٠٧٨ GBP
١٠ MRO٠٫٠١٩٨١٥٦ GBP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٥٣٩ GBP
٥٠ MRO٠٫٠٩٩٠٧٨ GBP
١٠٠ MRO٠٫١٩٨١٥٦ GBP
٥٠٠ MRO٠٫٩٩٠٧٨ GBP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٨١٥٦ GBP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٩٠٧٨ GBP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٨١٥٦ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى الأوقية الموريتانية

gbp
GBP
mro
MRO
١ GBP٥٠٤٫٦٥٣ MRO
٥ GBP٢٬٥٢٣٫٢٦ MRO
١٠ GBP٥٬٠٤٦٫٥٣ MRO
٢٥ GBP١٢٬٦١٦٫٣ MRO
٥٠ GBP٢٥٬٢٣٢٫٦ MRO
١٠٠ GBP٥٠٬٤٦٥٫٣ MRO
٥٠٠ GBP٢٥٢٬٣٢٦ MRO
١٬٠٠٠ GBP٥٠٤٬٦٥٣ MRO
٥٬٠٠٠ GBP٢٬٥٢٣٬٢٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ GBP٥٬٠٤٦٬٥٣٠ MRO

مخطط MRO إلى GBP

1 MRO = ٠ GBP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه البريطاني info

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