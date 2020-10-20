١ MRO إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٣٣٨٠٢١١ اليورو

1 EUR = ٤٢٧٫٧١٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى اليورو

mro
MRO
eur
EUR
١ MRO٠٫٠٠٢٣٣٨٠٢ EUR
٥ MRO٠٫٠١١٦٩٠١ EUR
١٠ MRO٠٫٠٢٣٣٨٠٢ EUR
٢٥ MRO٠٫٠٥٨٤٥٠٥ EUR
٥٠ MRO٠٫١١٦٩٠١ EUR
١٠٠ MRO٠٫٢٣٣٨٠٢ EUR
٥٠٠ MRO١٫١٦٩٠١ EUR
١٬٠٠٠ MRO٢٫٣٣٨٠٢ EUR
٥٬٠٠٠ MRO١١٫٦٩٠١ EUR
١٠٬٠٠٠ MRO٢٣٫٣٨٠٢ EUR

حوِّل اليورو إلى الأوقية الموريتانية

eur
EUR
mro
MRO
١ EUR٤٢٧٫٧١٢ MRO
٥ EUR٢٬١٣٨٫٥٦ MRO
١٠ EUR٤٬٢٧٧٫١٢ MRO
٢٥ EUR١٠٬٦٩٢٫٨ MRO
٥٠ EUR٢١٬٣٨٥٫٦ MRO
١٠٠ EUR٤٢٬٧٧١٫٢ MRO
٥٠٠ EUR٢١٣٬٨٥٦ MRO
١٬٠٠٠ EUR٤٢٧٬٧١٢ MRO
٥٬٠٠٠ EUR٢٬١٣٨٬٥٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ EUR٤٬٢٧٧٬١٢٠ MRO

مخطط MRO إلى EUR

1 MRO = ٠ EUR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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