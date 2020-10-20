١ MRO إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٤٠١٠٠٠٠ الدينار الجزائري

1 DZD = ٢٫٩٤٠٣١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار الجزائري

mro
MRO
dzd
DZD
١ MRO٠٫٣٤٠١ DZD
٥ MRO١٫٧٠٠٥ DZD
١٠ MRO٣٫٤٠١ DZD
٢٥ MRO٨٫٥٠٢٥ DZD
٥٠ MRO١٧٫٠٠٥ DZD
١٠٠ MRO٣٤٫٠١ DZD
٥٠٠ MRO١٧٠٫٠٥ DZD
١٬٠٠٠ MRO٣٤٠٫١ DZD
٥٬٠٠٠ MRO١٬٧٠٠٫٥ DZD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٤٠١ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى الأوقية الموريتانية

dzd
DZD
mro
MRO
١ DZD٢٫٩٤٠٣١ MRO
٥ DZD١٤٫٧٠١٦ MRO
١٠ DZD٢٩٫٤٠٣١ MRO
٢٥ DZD٧٣٫٥٠٧٨ MRO
٥٠ DZD١٤٧٫٠١٦ MRO
١٠٠ DZD٢٩٤٫٠٣١ MRO
٥٠٠ DZD١٬٤٧٠٫١٦ MRO
١٬٠٠٠ DZD٢٬٩٤٠٫٣١ MRO
٥٬٠٠٠ DZD١٤٬٧٠١٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ DZD٢٩٬٤٠٣٫١ MRO

مخطط MRO إلى DZD

1 MRO = ٠ DZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٤٤٤٨٣٫٤٤٤٨
منخفض
٣٫٣٩٣٠٣٫٣٥٦٤
المتوسط
٣٫٤١٩٥٣٫٤٠٢٤
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

More الدينار الجزائري info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings