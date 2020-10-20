١ MRO إلى DOP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٤٩١٨٠٢٣ البيزو الدومينيكي

1 DOP = ٦٫٧٠٣٣٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو الدومينيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو الدومينيكي

mro
MRO
dop
DOP
١ MRO٠٫١٤٩١٨ DOP
٥ MRO٠٫٧٤٥٩٠١ DOP
١٠ MRO١٫٤٩١٨ DOP
٢٥ MRO٣٫٧٢٩٥١ DOP
٥٠ MRO٧٫٤٥٩٠١ DOP
١٠٠ MRO١٤٫٩١٨ DOP
٥٠٠ MRO٧٤٫٥٩٠١ DOP
١٬٠٠٠ MRO١٤٩٫١٨ DOP
٥٬٠٠٠ MRO٧٤٥٫٩٠١ DOP
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٤٩١٫٨ DOP

حوِّل البيزو الدومينيكي إلى الأوقية الموريتانية

dop
DOP
mro
MRO
١ DOP٦٫٧٠٣٣ MRO
٥ DOP٣٣٫٥١٦٥ MRO
١٠ DOP٦٧٫٠٣٣ MRO
٢٥ DOP١٦٧٫٥٨٣ MRO
٥٠ DOP٣٣٥٫١٦٥ MRO
١٠٠ DOP٦٧٠٫٣٣ MRO
٥٠٠ DOP٣٬٣٥١٫٦٥ MRO
١٬٠٠٠ DOP٦٬٧٠٣٫٣ MRO
٥٬٠٠٠ DOP٣٣٬٥١٦٫٥ MRO
١٠٬٠٠٠ DOP٦٧٬٠٣٣ MRO

مخطط MRO إلى DOP

1 MRO = ٠ DOP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو الدومينيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٥٢٤٧١٫٥٢٤٧
منخفض
١٫٤٨٣٣١٫٤٤٧٤
المتوسط
١٫٥٠٣٤١٫٤٨٨٢
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

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