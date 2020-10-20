١ MRO إلى CZK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٥٨٧٥٥٦٨٥ الكورون التشيكي

1 CZK = ١٧٫٠١٩٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكورون التشيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكورون التشيكي

mro
MRO
czk
CZK
١ MRO٠٫٠٥٨٧٥٥٧ CZK
٥ MRO٠٫٢٩٣٧٧٨ CZK
١٠ MRO٠٫٥٨٧٥٥٧ CZK
٢٥ MRO١٫٤٦٨٨٩ CZK
٥٠ MRO٢٫٩٣٧٧٨ CZK
١٠٠ MRO٥٫٨٧٥٥٧ CZK
٥٠٠ MRO٢٩٫٣٧٧٨ CZK
١٬٠٠٠ MRO٥٨٫٧٥٥٧ CZK
٥٬٠٠٠ MRO٢٩٣٫٧٧٨ CZK
١٠٬٠٠٠ MRO٥٨٧٫٥٥٧ CZK

حوِّل الكورون التشيكي إلى الأوقية الموريتانية

czk
CZK
mro
MRO
١ CZK١٧٫٠١٩٦ MRO
٥ CZK٨٥٫٠٩٨١ MRO
١٠ CZK١٧٠٫١٩٦ MRO
٢٥ CZK٤٢٥٫٤٩١ MRO
٥٠ CZK٨٥٠٫٩٨١ MRO
١٠٠ CZK١٬٧٠١٫٩٦ MRO
٥٠٠ CZK٨٬٥٠٩٫٨١ MRO
١٬٠٠٠ CZK١٧٬٠١٩٫٦ MRO
٥٬٠٠٠ CZK٨٥٬٠٩٨٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ CZK١٧٠٬١٩٦ MRO

مخطط MRO إلى CZK

1 MRO = ٠ CZK

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكورون التشيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٩٤١٦٠٫٦٠٠٢٦
منخفض
٠٫٥٧٢٦١٠٫٥٦٩٨٧
المتوسط
٠٫٥٨٦٠٤٠٫٥٨٥٦١
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
czk

CZK - الكورون التشيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكورون التشيكي هو سعر الصرف للزوج CZK إلى USD. رمز العملة لـ Czech Koruny هو CZK. رمز العملة هو Kč.

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