١ MRO إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢٥٧٩٠٤٥٤ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٣٫٨٧٧٤٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى إسكيدو الرأس الأخضر

mro
MRO
cve
CVE
١ MRO٠٫٢٥٧٩٠٥ CVE
٥ MRO١٫٢٨٩٥٢ CVE
١٠ MRO٢٫٥٧٩٠٥ CVE
٢٥ MRO٦٫٤٤٧٦١ CVE
٥٠ MRO١٢٫٨٩٥٢ CVE
١٠٠ MRO٢٥٫٧٩٠٥ CVE
٥٠٠ MRO١٢٨٫٩٥٢ CVE
١٬٠٠٠ MRO٢٥٧٫٩٠٥ CVE
٥٬٠٠٠ MRO١٬٢٨٩٫٥٢ CVE
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٥٧٩٫٠٥ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى الأوقية الموريتانية

cve
CVE
mro
MRO
١ CVE٣٫٨٧٧٤ MRO
٥ CVE١٩٫٣٨٧ MRO
١٠ CVE٣٨٫٧٧٤ MRO
٢٥ CVE٩٦٫٩٣٥١ MRO
٥٠ CVE١٩٣٫٨٧ MRO
١٠٠ CVE٣٨٧٫٧٤ MRO
٥٠٠ CVE١٬٩٣٨٫٧ MRO
١٬٠٠٠ CVE٣٬٨٧٧٫٤ MRO
٥٬٠٠٠ CVE١٩٬٣٨٧ MRO
١٠٬٠٠٠ CVE٣٨٬٧٧٤ MRO

مخطط MRO إلى CVE

1 MRO = ٠ CVE

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٦٢٥٣٢٫٦٢٥٣
منخفض
٢٫٥٥٩٩٢٫٥٤٣٣
المتوسط
٢٫٦٠١٦٢٫٥٨٧١
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

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jpy

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cad

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aud

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