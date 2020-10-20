١ MRO إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٢٧٦٥٨٥٧ الفرنك السويسري

1 CHF = ٤٣٩٫٢٥٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك السويسري

mro
MRO
chf
CHF
١ MRO٠٫٠٠٢٢٧٦٥٩ CHF
٥ MRO٠٫٠١١٣٨٢٩ CHF
١٠ MRO٠٫٠٢٢٧٦٥٩ CHF
٢٥ MRO٠٫٠٥٦٩١٤٦ CHF
٥٠ MRO٠٫١١٣٨٢٩ CHF
١٠٠ MRO٠٫٢٢٧٦٥٩ CHF
٥٠٠ MRO١٫١٣٨٢٩ CHF
١٬٠٠٠ MRO٢٫٢٧٦٥٩ CHF
٥٬٠٠٠ MRO١١٫٣٨٢٩ CHF
١٠٬٠٠٠ MRO٢٢٫٧٦٥٩ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى الأوقية الموريتانية

chf
CHF
mro
MRO
١ CHF٤٣٩٫٢٥٤ MRO
٥ CHF٢٬١٩٦٫٢٧ MRO
١٠ CHF٤٬٣٩٢٫٥٤ MRO
٢٥ CHF١٠٬٩٨١٫٤ MRO
٥٠ CHF٢١٬٩٦٢٫٧ MRO
١٠٠ CHF٤٣٬٩٢٥٫٤ MRO
٥٠٠ CHF٢١٩٬٦٢٧ MRO
١٬٠٠٠ CHF٤٣٩٬٢٥٤ MRO
٥٬٠٠٠ CHF٢٬١٩٦٬٢٧٠ MRO
١٠٬٠٠٠ CHF٤٬٣٩٢٬٥٤٠ MRO

مخطط MRO إلى CHF

1 MRO = ٠ CHF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٢٩٣٣٠٫٠٢٣٢٢٦
منخفض
٠٫٠٢٢٤٠٧٠٫٠٢٢٤٠٧
المتوسط
٠٫٠٢٢٧٠٢٠٫٠٢٢٨٤٣
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

More الفرنك السويسري info

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