١ MRO إلى CDF

١ الأوقية الموريتانية =
٧٫١٨٣٩٧٠١ الفرنك الكنغولي
1 CDF = ٠٫١٣٩١٩٩ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٧٫١٨٣٩٧٠١ الفرنك الكنغولي
1 CDF = ٠٫١٣٩١٩٩ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
CDF
|١ MRO
|٧٫١٨٣٩٧ CDF
|٥ MRO
|٣٥٫٩١٩٩ CDF
|١٠ MRO
|٧١٫٨٣٩٧ CDF
|٢٥ MRO
|١٧٩٫٥٩٩ CDF
|٥٠ MRO
|٣٥٩٫١٩٩ CDF
|١٠٠ MRO
|٧١٨٫٣٩٧ CDF
|٥٠٠ MRO
|٣٬٥٩١٫٩٩ CDF
|١٬٠٠٠ MRO
|٧٬١٨٣٫٩٧ CDF
|٥٬٠٠٠ MRO
|٣٥٬٩١٩٫٩ CDF
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٧١٬٨٣٩٫٧ CDF
1 MRO = ٠ CDF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٧٢٫٤٧٩
|٧٢٫٤٧٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٧٠٫٧٤٤
|٦٩٫١٢٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٧١٫٨٥٩
|٧٠٫٨٣٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٥٪
|٠٫٦٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.More الفرنك الكنغولي info
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