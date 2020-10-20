١ MRO إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٧٫١٨٣٩٧٠١ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٠٫١٣٩١٩٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الكنغولي

mro
MRO
cdf
CDF
١ MRO٧٫١٨٣٩٧ CDF
٥ MRO٣٥٫٩١٩٩ CDF
١٠ MRO٧١٫٨٣٩٧ CDF
٢٥ MRO١٧٩٫٥٩٩ CDF
٥٠ MRO٣٥٩٫١٩٩ CDF
١٠٠ MRO٧١٨٫٣٩٧ CDF
٥٠٠ MRO٣٬٥٩١٫٩٩ CDF
١٬٠٠٠ MRO٧٬١٨٣٫٩٧ CDF
٥٬٠٠٠ MRO٣٥٬٩١٩٫٩ CDF
١٠٬٠٠٠ MRO٧١٬٨٣٩٫٧ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى الأوقية الموريتانية

cdf
CDF
mro
MRO
١ CDF٠٫١٣٩١٩٩ MRO
٥ CDF٠٫٦٩٥٩٩٤ MRO
١٠ CDF١٫٣٩١٩٩ MRO
٢٥ CDF٣٫٤٧٩٩٧ MRO
٥٠ CDF٦٫٩٥٩٩٤ MRO
١٠٠ CDF١٣٫٩١٩٩ MRO
٥٠٠ CDF٦٩٫٥٩٩٤ MRO
١٬٠٠٠ CDF١٣٩٫١٩٩ MRO
٥٬٠٠٠ CDF٦٩٥٫٩٩٤ MRO
١٠٬٠٠٠ CDF١٬٣٩١٫٩٩ MRO

مخطط MRO إلى CDF

1 MRO = ٠ CDF

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٢٫٤٧٩٧٢٫٤٧٩
منخفض
٧٠٫٧٤٤٦٩٫١٢٩
المتوسط
٧١٫٨٥٩٧٠٫٨٣٨
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

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