١ MRO إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٥٢٩٥٧١١ الدولار الباهامي

1 BSD = ٣٩٥٫٣٢٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الباهامي

mro
MRO
bsd
BSD
١ MRO٠٫٠٠٢٥٢٩٥٧ BSD
٥ MRO٠٫٠١٢٦٤٧٩ BSD
١٠ MRO٠٫٠٢٥٢٩٥٧ BSD
٢٥ MRO٠٫٠٦٣٢٣٩٣ BSD
٥٠ MRO٠٫١٢٦٤٧٩ BSD
١٠٠ MRO٠٫٢٥٢٩٥٧ BSD
٥٠٠ MRO١٫٢٦٤٧٩ BSD
١٬٠٠٠ MRO٢٫٥٢٩٥٧ BSD
٥٬٠٠٠ MRO١٢٫٦٤٧٩ BSD
١٠٬٠٠٠ MRO٢٥٫٢٩٥٧ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى الأوقية الموريتانية

bsd
BSD
mro
MRO
١ BSD٣٩٥٫٣٢٤ MRO
٥ BSD١٬٩٧٦٫٦٢ MRO
١٠ BSD٣٬٩٥٣٫٢٤ MRO
٢٥ BSD٩٬٨٨٣٫١ MRO
٥٠ BSD١٩٬٧٦٦٫٢ MRO
١٠٠ BSD٣٩٬٥٣٢٫٤ MRO
٥٠٠ BSD١٩٧٬٦٦٢ MRO
١٬٠٠٠ BSD٣٩٥٬٣٢٤ MRO
٥٬٠٠٠ BSD١٬٩٧٦٬٦٢٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BSD٣٬٩٥٣٬٢٤٠ MRO

مخطط MRO إلى BSD

1 MRO = ٠ BSD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥٦٠٤٠٫٠٢٥٦٠٤
منخفض
٠٫٠٢٥١٣٢٠٫٠٢٤٨٩٠
المتوسط
٠٫٠٢٥٣٧٦٠٫٠٢٥٢٥٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

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