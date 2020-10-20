١ MRO إلى BRL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٣٩٠٢٥٧٨ الريال البرازيلي

1 BRL = ٧١٫٩٢٩١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال البرازيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال البرازيلي

mro
MRO
brl
BRL
١ MRO٠٫٠١٣٩٠٢٦ BRL
٥ MRO٠٫٠٦٩٥١٢٩ BRL
١٠ MRO٠٫١٣٩٠٢٦ BRL
٢٥ MRO٠٫٣٤٧٥٦٤ BRL
٥٠ MRO٠٫٦٩٥١٢٩ BRL
١٠٠ MRO١٫٣٩٠٢٦ BRL
٥٠٠ MRO٦٫٩٥١٢٩ BRL
١٬٠٠٠ MRO١٣٫٩٠٢٦ BRL
٥٬٠٠٠ MRO٦٩٫٥١٢٩ BRL
١٠٬٠٠٠ MRO١٣٩٫٠٢٦ BRL

حوِّل الريال البرازيلي إلى الأوقية الموريتانية

brl
BRL
mro
MRO
١ BRL٧١٫٩٢٩١ MRO
٥ BRL٣٥٩٫٦٤٦ MRO
١٠ BRL٧١٩٫٢٩١ MRO
٢٥ BRL١٬٧٩٨٫٢٣ MRO
٥٠ BRL٣٬٥٩٦٫٤٦ MRO
١٠٠ BRL٧٬١٩٢٫٩١ MRO
٥٠٠ BRL٣٥٬٩٦٤٫٦ MRO
١٬٠٠٠ BRL٧١٬٩٢٩٫١ MRO
٥٬٠٠٠ BRL٣٥٩٬٦٤٦ MRO
١٠٬٠٠٠ BRL٧١٩٬٢٩١ MRO

مخطط MRO إلى BRL

1 MRO = ٠ BRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال البرازيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤٣٥٠٠٫١٤٣٥٠
منخفض
٠٫١٣٢٩٤٠٫١٢٦٢٨
المتوسط
٠٫١٣٧٧٤٠٫١٣٢٣١
التقلب
٠٫٩٠٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
brl

BRL - الريال البرازيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.

More الريال البرازيلي info

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