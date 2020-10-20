١ MRO إلى BMD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٥٢٨٤٨٨٠ الدولار البرمودي

1 BMD = ٣٩٥٫٤٩٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار البرمودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار البرمودي

mro
MRO
bmd
BMD
١ MRO٠٫٠٠٢٥٢٨٤٩ BMD
٥ MRO٠٫٠١٢٦٤٢٤ BMD
١٠ MRO٠٫٠٢٥٢٨٤٩ BMD
٢٥ MRO٠٫٠٦٣٢١٢٢ BMD
٥٠ MRO٠٫١٢٦٤٢٤ BMD
١٠٠ MRO٠٫٢٥٢٨٤٩ BMD
٥٠٠ MRO١٫٢٦٤٢٤ BMD
١٬٠٠٠ MRO٢٫٥٢٨٤٩ BMD
٥٬٠٠٠ MRO١٢٫٦٤٢٤ BMD
١٠٬٠٠٠ MRO٢٥٫٢٨٤٩ BMD

حوِّل الدولار البرمودي إلى الأوقية الموريتانية

bmd
BMD
mro
MRO
١ BMD٣٩٥٫٤٩٣ MRO
٥ BMD١٬٩٧٧٫٤٧ MRO
١٠ BMD٣٬٩٥٤٫٩٣ MRO
٢٥ BMD٩٬٨٨٧٫٣٣ MRO
٥٠ BMD١٩٬٧٧٤٫٧ MRO
١٠٠ BMD٣٩٬٥٤٩٫٣ MRO
٥٠٠ BMD١٩٧٬٧٤٧ MRO
١٬٠٠٠ BMD٣٩٥٬٤٩٣ MRO
٥٬٠٠٠ BMD١٬٩٧٧٬٤٧٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BMD٣٬٩٥٤٬٩٣٠ MRO

مخطط MRO إلى BMD

1 MRO = ٠ BMD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار البرمودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥٦٠٤٠٫٠٢٥٦٠٤
منخفض
٠٫٠٢٥١٣٢٠٫٠٢٤٨٩٠
المتوسط
٠٫٠٢٥٣٧٦٠٫٠٢٥٢٥٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

More الدولار البرمودي info

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