١ MRO إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٧٫٢٧٧٢١٠٠ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٠٫١٣٧٤١٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك البوروندي

mro
MRO
bif
BIF
١ MRO٧٫٢٧٧٢١ BIF
٥ MRO٣٦٫٣٨٦ BIF
١٠ MRO٧٢٫٧٧٢١ BIF
٢٥ MRO١٨١٫٩٣ BIF
٥٠ MRO٣٦٣٫٨٦ BIF
١٠٠ MRO٧٢٧٫٧٢١ BIF
٥٠٠ MRO٣٬٦٣٨٫٦ BIF
١٬٠٠٠ MRO٧٬٢٧٧٫٢١ BIF
٥٬٠٠٠ MRO٣٦٬٣٨٦ BIF
١٠٬٠٠٠ MRO٧٢٬٧٧٢٫١ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى الأوقية الموريتانية

bif
BIF
mro
MRO
١ BIF٠٫١٣٧٤١٥ MRO
٥ BIF٠٫٦٨٧٠٧٧ MRO
١٠ BIF١٫٣٧٤١٥ MRO
٢٥ BIF٣٫٤٣٥٣٨ MRO
٥٠ BIF٦٫٨٧٠٧٧ MRO
١٠٠ BIF١٣٫٧٤١٥ MRO
٥٠٠ BIF٦٨٫٧٠٧٧ MRO
١٬٠٠٠ BIF١٣٧٫٤١٥ MRO
٥٬٠٠٠ BIF٦٨٧٫٠٧٧ MRO
١٠٬٠٠٠ BIF١٬٣٧٤٫١٥ MRO

مخطط MRO إلى BIF

1 MRO = ٠ BIF

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٣٫٦٣٣٧٣٫٦٣٣
منخفض
٧٢٫٢٦٩٧١٫٣٠١
المتوسط
٧٢٫٩٧٤٧٢٫٥١٧
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

More الفرنك البوروندي info

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