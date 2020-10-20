١ MRO إلى AZM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢١٫٤٩١٤١٢ Azerbaijani Manat

1 AZM = ٠٫٠٤٦٥٣٠٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

AZM استُبدِلَت بـ AZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Azerbaijani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Azerbaijani Manat

mro
MRO
azm
AZM
١ MRO٢١٫٤٩١٤ AZM
٥ MRO١٠٧٫٤٥٧ AZM
١٠ MRO٢١٤٫٩١٤ AZM
٢٥ MRO٥٣٧٫٢٨٥ AZM
٥٠ MRO١٬٠٧٤٫٥٧ AZM
١٠٠ MRO٢٬١٤٩٫١٤ AZM
٥٠٠ MRO١٠٬٧٤٥٫٧ AZM
١٬٠٠٠ MRO٢١٬٤٩١٫٤ AZM
٥٬٠٠٠ MRO١٠٧٬٤٥٧ AZM
١٠٬٠٠٠ MRO٢١٤٬٩١٤ AZM

حوِّل Azerbaijani Manat إلى الأوقية الموريتانية

azm
AZM
mro
MRO
١ AZM٠٫٠٤٦٥٣٠٢ MRO
٥ AZM٠٫٢٣٢٦٥١ MRO
١٠ AZM٠٫٤٦٥٣٠٢ MRO
٢٥ AZM١٫١٦٣٢٦ MRO
٥٠ AZM٢٫٣٢٦٥١ MRO
١٠٠ AZM٤٫٦٥٣٠٢ MRO
٥٠٠ AZM٢٣٫٢٦٥١ MRO
١٬٠٠٠ AZM٤٦٫٥٣٠٢ MRO
٥٬٠٠٠ AZM٢٣٢٫٦٥١ MRO
١٠٬٠٠٠ AZM٤٦٥٫٣٠٢ MRO

مخطط MRO إلى AZM

1 MRO = ٠ AZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Azerbaijani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٣٥٢٦٠٫٠٤٣٥٢٦
منخفض
٠٫٠٤٢٧٢٤٠٫٠٤٢٣١٤
المتوسط
٠٫٠٤٣١٤٧٠٫٠٤٢٩٥١
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings