١ MRO إلى ATS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٢١٨٢٥٣٢ Austrian Schilling

1 ATS = ٣١٫٠٧٢٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

ATS استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Austrian Schilling التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Austrian Schilling

mro
MRO
ats
ATS
١ MRO٠٫٠٣٢١٨٢٥ ATS
٥ MRO٠٫١٦٠٩١٣ ATS
١٠ MRO٠٫٣٢١٨٢٥ ATS
٢٥ MRO٠٫٨٠٤٥٦٣ ATS
٥٠ MRO١٫٦٠٩١٣ ATS
١٠٠ MRO٣٫٢١٨٢٥ ATS
٥٠٠ MRO١٦٫٠٩١٣ ATS
١٬٠٠٠ MRO٣٢٫١٨٢٥ ATS
٥٬٠٠٠ MRO١٦٠٫٩١٣ ATS
١٠٬٠٠٠ MRO٣٢١٫٨٢٥ ATS

حوِّل Austrian Schilling إلى الأوقية الموريتانية

ats
ATS
mro
MRO
١ ATS٣١٫٠٧٢٨ MRO
٥ ATS١٥٥٫٣٦٤ MRO
١٠ ATS٣١٠٫٧٢٨ MRO
٢٥ ATS٧٧٦٫٨١٩ MRO
٥٠ ATS١٬٥٥٣٫٦٤ MRO
١٠٠ ATS٣٬١٠٧٫٢٨ MRO
٥٠٠ ATS١٥٬٥٣٦٫٤ MRO
١٬٠٠٠ ATS٣١٬٠٧٢٫٨ MRO
٥٬٠٠٠ ATS١٥٥٬٣٦٤ MRO
١٠٬٠٠٠ ATS٣١٠٬٧٢٨ MRO

مخطط MRO إلى ATS

1 MRO = ٠ ATS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Austrian Schilling

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ats

ATS - Austrian Schilling

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.

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