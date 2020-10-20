١ MGF إلى ZWL

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦١٧٣٧٧٣٥ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ١٬٦١٩٫٧٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الزيمبابوي

mgf
MGF
zwl
ZWL
١ MGF٠٫٠٠٠٦١٧٣٧٧ ZWL
٥ MGF٠٫٠٠٣٠٨٦٨٩ ZWL
١٠ MGF٠٫٠٠٦١٧٣٧٧ ZWL
٢٥ MGF٠٫٠١٥٤٣٤٤ ZWL
٥٠ MGF٠٫٠٣٠٨٦٨٩ ZWL
١٠٠ MGF٠٫٠٦١٧٣٧٧ ZWL
٥٠٠ MGF٠٫٣٠٨٦٨٩ ZWL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦١٧٣٧٧ ZWL
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٠٨٦٨٩ ZWL
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫١٧٣٧٧ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى Malagasy Franc

zwl
ZWL
mgf
MGF
١ ZWL١٬٦١٩٫٧٥ MGF
٥ ZWL٨٬٠٩٨٫٧٧ MGF
١٠ ZWL١٦٬١٩٧٫٥ MGF
٢٥ ZWL٤٠٬٤٩٣٫٩ MGF
٥٠ ZWL٨٠٬٩٨٧٫٧ MGF
١٠٠ ZWL١٦١٬٩٧٥ MGF
٥٠٠ ZWL٨٠٩٬٨٧٧ MGF
١٬٠٠٠ ZWL١٬٦١٩٬٧٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ ZWL٨٬٠٩٨٬٧٧٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ZWL١٦٬١٩٧٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى ZWL

1 MGF = ٠ ZWL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٠٠٠٧٫٠٨٥١
منخفض
٠٫٠٠٢٩١٤٨٠٫٠٠٢٩١٤٨
المتوسط
٠٫٠٠٣٠٣٢٧١٫٩٨٨٦
التقلب
١٫٢٤٪؜٨١٫٤٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

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