١ MGF إلى WST

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٢٣٠٦٩٢٧ تالا ساموية

1 WST = ٨٬١٢٥٫٥١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى تالا ساموية

mgf
MGF
wst
WST
١ MGF٠٫٠٠٠١٢٣٠٦٩ WST
٥ MGF٠٫٠٠٠٦١٥٣٤٦ WST
١٠ MGF٠٫٠٠١٢٣٠٦٩ WST
٢٥ MGF٠٫٠٠٣٠٧٦٧٣ WST
٥٠ MGF٠٫٠٠٦١٥٣٤٦ WST
١٠٠ MGF٠٫٠١٢٣٠٦٩ WST
٥٠٠ MGF٠٫٠٦١٥٣٤٦ WST
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٢٣٠٦٩ WST
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٦١٥٣٤٦ WST
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٢٣٠٦٩ WST

حوِّل تالا ساموية إلى Malagasy Franc

wst
WST
mgf
MGF
١ WST٨٬١٢٥٫٥١ MGF
٥ WST٤٠٬٦٢٧٫٥ MGF
١٠ WST٨١٬٢٥٥٫١ MGF
٢٥ WST٢٠٣٬١٣٨ MGF
٥٠ WST٤٠٦٬٢٧٥ MGF
١٠٠ WST٨١٢٬٥٥١ MGF
٥٠٠ WST٤٬٠٦٢٬٧٥٠ MGF
١٬٠٠٠ WST٨٬١٢٥٬٥١٠ MGF
٥٬٠٠٠ WST٤٠٬٦٢٧٬٥٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ WST٨١٬٢٥٥٬١٠٠ MGF

مخطط MGF إلى WST

1 MGF = ٠ WST

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦١٤٢٣٠٫٠٠٠٦٣٧٢١
منخفض
٠٫٠٠٠٥٩١٠٣٠٫٠٠٠٥٩١٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٦١٠٠٨٠٫٠٠٠٦١٧٨٢
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٨٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

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