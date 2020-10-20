١ MGF إلى UAH

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٨٢٢١٢٤٣ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ٥٤٨٫٨١٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى هيرفانا أوكرانية

mgf
MGF
uah
UAH
١ MGF٠٫٠٠١٨٢٢١٢ UAH
٥ MGF٠٫٠٠٩١١٠٦٢ UAH
١٠ MGF٠٫٠١٨٢٢١٢ UAH
٢٥ MGF٠٫٠٤٥٥٥٣١ UAH
٥٠ MGF٠٫٠٩١١٠٦٢ UAH
١٠٠ MGF٠٫١٨٢٢١٢ UAH
٥٠٠ MGF٠٫٩١١٠٦٢ UAH
١٬٠٠٠ MGF١٫٨٢٢١٢ UAH
٥٬٠٠٠ MGF٩٫١١٠٦٢ UAH
١٠٬٠٠٠ MGF١٨٫٢٢١٢ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى Malagasy Franc

uah
UAH
mgf
MGF
١ UAH٥٤٨٫٨١ MGF
٥ UAH٢٬٧٤٤٫٠٥ MGF
١٠ UAH٥٬٤٨٨٫١ MGF
٢٥ UAH١٣٬٧٢٠٫٢ MGF
٥٠ UAH٢٧٬٤٤٠٫٥ MGF
١٠٠ UAH٥٤٬٨٨١ MGF
٥٠٠ UAH٢٧٤٬٤٠٥ MGF
١٬٠٠٠ UAH٥٤٨٬٨١٠ MGF
٥٬٠٠٠ UAH٢٬٧٤٤٬٠٥٠ MGF
١٠٬٠٠٠ UAH٥٬٤٨٨٬١٠٠ MGF

مخطط MGF إلى UAH

1 MGF = ٠ UAH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩١٦٦٦٠٫٠٠٩١٦٦٦
منخفض
٠٫٠٠٨٨٠٨٠٠٫٠٠٨٨٠٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٩٠٤٧٨٠٫٠٠٨٩٩٦٨
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

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