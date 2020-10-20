١ MGF إلى TMT

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٥١٣٨٢١٤ المانات التركمانستاني

1 TMT = ٦٬٦٠٥٫٨٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى المانات التركمانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٠٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى المانات التركمانستاني

mgf
MGF
tmt
TMT
١ MGF٠٫٠٠٠١٥١٣٨٢ TMT
٥ MGF٠٫٠٠٠٧٥٦٩١١ TMT
١٠ MGF٠٫٠٠١٥١٣٨٢ TMT
٢٥ MGF٠٫٠٠٣٧٨٤٥٥ TMT
٥٠ MGF٠٫٠٠٧٥٦٩١١ TMT
١٠٠ MGF٠٫٠١٥١٣٨٢ TMT
٥٠٠ MGF٠٫٠٧٥٦٩١١ TMT
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٥١٣٨٢ TMT
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٧٥٦٩١١ TMT
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٥١٣٨٢ TMT

حوِّل المانات التركمانستاني إلى Malagasy Franc

tmt
TMT
mgf
MGF
١ TMT٦٬٦٠٥٫٨ MGF
٥ TMT٣٣٬٠٢٩ MGF
١٠ TMT٦٦٬٠٥٨ MGF
٢٥ TMT١٦٥٬١٤٥ MGF
٥٠ TMT٣٣٠٬٢٩٠ MGF
١٠٠ TMT٦٦٠٬٥٨٠ MGF
٥٠٠ TMT٣٬٣٠٢٬٩٠٠ MGF
١٬٠٠٠ TMT٦٬٦٠٥٬٨٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ TMT٣٣٬٠٢٩٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ TMT٦٦٬٠٥٨٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى TMT

1 MGF = ٠ TMT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل المانات التركمانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٨٨٣٤٠٫٠٠٠٨٠٦٥٥
منخفض
٠٫٠٠٠٧٥٧٢٧٠٫٠٠٠٧٥٧٢٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٨٢٢٢٠٫٠٠٠٧٨٨٦٩
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

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