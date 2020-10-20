١ MGF إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٦٧٤٠ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٢٨٬٤١١٫٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى جنيه سانت هيليني

mgf
MGF
shp
SHP
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٦٧ SHP
٥ MGF٠٫٠٠٠١٧٥٩٨٤ SHP
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٥١٩٦٧ SHP
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٨٧٩٩١٩ SHP
٥٠ MGF٠٫٠٠١٧٥٩٨٤ SHP
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٥١٩٦٧ SHP
٥٠٠ MGF٠٫٠١٧٥٩٨٤ SHP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٥١٩٦٧ SHP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٥٩٨٤ SHP
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٥١٩٦٧ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى Malagasy Franc

shp
SHP
mgf
MGF
١ SHP٢٨٬٤١١٫٧ MGF
٥ SHP١٤٢٬٠٥٩ MGF
١٠ SHP٢٨٤٬١١٧ MGF
٢٥ SHP٧١٠٬٢٩٣ MGF
٥٠ SHP١٬٤٢٠٬٥٩٠ MGF
١٠٠ SHP٢٬٨٤١٬١٧٠ MGF
٥٠٠ SHP١٤٬٢٠٥٬٩٠٠ MGF
١٬٠٠٠ SHP٢٨٬٤١١٬٧٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ SHP١٤٢٬٠٥٩٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SHP٢٨٤٬١١٧٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى SHP

1 MGF = ٠ SHP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٧٤٣٠٫٠٠٠١٨٤١٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٠٠٣٠٫٠٠٠١٧٠٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٥٨١٠٫٠٠٠١٧٨٥٧
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

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