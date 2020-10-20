١ MGF إلى SDG

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٢٦٩٩٨٥٧٩ الجنيه السوداني

1 SDG = ٣٧٫٠٣٩٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجنيه السوداني

mgf
MGF
sdg
SDG
١ MGF٠٫٠٢٦٩٩٨٦ SDG
٥ MGF٠٫١٣٤٩٩٣ SDG
١٠ MGF٠٫٢٦٩٩٨٦ SDG
٢٥ MGF٠٫٦٧٤٩٦٤ SDG
٥٠ MGF١٫٣٤٩٩٣ SDG
١٠٠ MGF٢٫٦٩٩٨٦ SDG
٥٠٠ MGF١٣٫٤٩٩٣ SDG
١٬٠٠٠ MGF٢٦٫٩٩٨٦ SDG
٥٬٠٠٠ MGF١٣٤٫٩٩٣ SDG
١٠٬٠٠٠ MGF٢٦٩٫٩٨٦ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى Malagasy Franc

sdg
SDG
mgf
MGF
١ SDG٣٧٫٠٣٩ MGF
٥ SDG١٨٥٫١٩٥ MGF
١٠ SDG٣٧٠٫٣٩ MGF
٢٥ SDG٩٢٥٫٩٧٥ MGF
٥٠ SDG١٬٨٥١٫٩٥ MGF
١٠٠ SDG٣٬٧٠٣٫٩ MGF
٥٠٠ SDG١٨٬٥١٩٫٥ MGF
١٬٠٠٠ SDG٣٧٬٠٣٩ MGF
٥٬٠٠٠ SDG١٨٥٬١٩٥ MGF
١٠٬٠٠٠ SDG٣٧٠٬٣٩٠ MGF

مخطط MGF إلى SDG

1 MGF = ٠ SDG

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٤٨٢٠٫١٣٧٦٤
منخفض
٠٫١٣٠٢٦٠٫١٢٩١٥
المتوسط
٠٫١٣٢٧٣٠٫١٣٣٨٧
التقلب
١٫١٥٪؜١٫٠٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

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