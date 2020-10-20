١ MGF إلى SCR

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦٠٩٢٩٣٧٥ الروبية السيشيلية

1 SCR = ١٬٦٤١٫٢٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الروبية السيشيلية

mgf
MGF
scr
SCR
١ MGF٠٫٠٠٠٦٠٩٢٩٤ SCR
٥ MGF٠٫٠٠٣٠٤٦٤٧ SCR
١٠ MGF٠٫٠٠٦٠٩٢٩٤ SCR
٢٥ MGF٠٫٠١٥٢٣٢٣ SCR
٥٠ MGF٠٫٠٣٠٤٦٤٧ SCR
١٠٠ MGF٠٫٠٦٠٩٢٩٤ SCR
٥٠٠ MGF٠٫٣٠٤٦٤٧ SCR
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦٠٩٢٩٤ SCR
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٠٤٦٤٧ SCR
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫٠٩٢٩٤ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى Malagasy Franc

scr
SCR
mgf
MGF
١ SCR١٬٦٤١٫٢٤ MGF
٥ SCR٨٬٢٠٦٫٢٢ MGF
١٠ SCR١٦٬٤١٢٫٤ MGF
٢٥ SCR٤١٬٠٣١٫١ MGF
٥٠ SCR٨٢٬٠٦٢٫٢ MGF
١٠٠ SCR١٦٤٬١٢٤ MGF
٥٠٠ SCR٨٢٠٬٦٢٢ MGF
١٬٠٠٠ SCR١٬٦٤١٬٢٤٠ MGF
٥٬٠٠٠ SCR٨٬٢٠٦٬٢٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SCR١٦٬٤١٢٬٤٠٠ MGF

مخطط MGF إلى SCR

1 MGF = ٠ SCR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٣٣١٤٠٫٠٠٣٣٣١٤
منخفض
٠٫٠٠٣٠٠٩٥٠٫٠٠٣٠٠٥٧
المتوسط
٠٫٠٠٣١٢٧٤٠٫٠٠٣١٢٦٦
التقلب
٣٫٣٤٪؜٣٫٧٦٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

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