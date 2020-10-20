١ MGF إلى RWF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٥٨٨٩٧٩٧٧ الفرنك الرواندي

1 RWF = ١٦٫٩٧٨٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك الرواندي

mgf
MGF
rwf
RWF
١ MGF٠٫٠٥٨٨٩٨ RWF
٥ MGF٠٫٢٩٤٤٩ RWF
١٠ MGF٠٫٥٨٨٩٨ RWF
٢٥ MGF١٫٤٧٢٤٥ RWF
٥٠ MGF٢٫٩٤٤٩ RWF
١٠٠ MGF٥٫٨٨٩٨ RWF
٥٠٠ MGF٢٩٫٤٤٩ RWF
١٬٠٠٠ MGF٥٨٫٨٩٨ RWF
٥٬٠٠٠ MGF٢٩٤٫٤٩ RWF
١٠٬٠٠٠ MGF٥٨٨٫٩٨ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى Malagasy Franc

rwf
RWF
mgf
MGF
١ RWF١٦٫٩٧٨٥ MGF
٥ RWF٨٤٫٨٩٢٦ MGF
١٠ RWF١٦٩٫٧٨٥ MGF
٢٥ RWF٤٢٤٫٤٦٣ MGF
٥٠ RWF٨٤٨٫٩٢٦ MGF
١٠٠ RWF١٬٦٩٧٫٨٥ MGF
٥٠٠ RWF٨٬٤٨٩٫٢٦ MGF
١٬٠٠٠ RWF١٦٬٩٧٨٫٥ MGF
٥٬٠٠٠ RWF٨٤٬٨٩٢٫٦ MGF
١٠٬٠٠٠ RWF١٦٩٬٧٨٥ MGF

مخطط MGF إلى RWF

1 MGF = ٠ RWF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٩٥٩٨٠٫٢٩٧٣٩
منخفض
٠٫٢٨٤٣٢٠٫٢٨٤٣٢
المتوسط
٠٫٢٩٢٨٤٠٫٢٩٣٠١
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

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