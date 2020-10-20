١ MGF إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٧٢٩١٨١٤ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ٥٬٧٨٣٫٠٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

mgf
MGF
pgk
PGK
١ MGF٠٫٠٠٠١٧٢٩١٨ PGK
٥ MGF٠٫٠٠٠٨٦٤٥٩١ PGK
١٠ MGF٠٫٠٠١٧٢٩١٨ PGK
٢٥ MGF٠٫٠٠٤٣٢٢٩٥ PGK
٥٠ MGF٠٫٠٠٨٦٤٥٩١ PGK
١٠٠ MGF٠٫٠١٧٢٩١٨ PGK
٥٠٠ MGF٠٫٠٨٦٤٥٩١ PGK
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٢٩١٨ PGK
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٨٦٤٥٩١ PGK
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٧٢٩١٨ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى Malagasy Franc

pgk
PGK
mgf
MGF
١ PGK٥٬٧٨٣٫٠٨ MGF
٥ PGK٢٨٬٩١٥٫٤ MGF
١٠ PGK٥٧٬٨٣٠٫٨ MGF
٢٥ PGK١٤٤٬٥٧٧ MGF
٥٠ PGK٢٨٩٬١٥٤ MGF
١٠٠ PGK٥٧٨٬٣٠٨ MGF
٥٠٠ PGK٢٬٨٩١٬٥٤٠ MGF
١٬٠٠٠ PGK٥٬٧٨٣٬٠٨٠ MGF
٥٬٠٠٠ PGK٢٨٬٩١٥٬٤٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ PGK٥٧٬٨٣٠٬٨٠٠ MGF

مخطط MGF إلى PGK

1 MGF = ٠ PGK

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٧٠١٠٠٫٠٠٠٨٧٨٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠٨٣٤٢٨٠٫٠٠٠٨٣٤٢٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٥٩٥٥٠٫٠٠٠٨٦٢٧٥
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

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