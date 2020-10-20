١ MGF إلى PGK

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠١٧٢٩١٨١٤ كينا بابوا غينيا الجديدة
1 PGK = ٥٬٧٨٣٫٠٨ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠١٧٢٩١٨١٤ كينا بابوا غينيا الجديدة
1 PGK = ٥٬٧٨٣٫٠٨ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
PGK
|١ MGF
|٠٫٠٠٠١٧٢٩١٨ PGK
|٥ MGF
|٠٫٠٠٠٨٦٤٥٩١ PGK
|١٠ MGF
|٠٫٠٠١٧٢٩١٨ PGK
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٤٣٢٢٩٥ PGK
|٥٠ MGF
|٠٫٠٠٨٦٤٥٩١ PGK
|١٠٠ MGF
|٠٫٠١٧٢٩١٨ PGK
|٥٠٠ MGF
|٠٫٠٨٦٤٥٩١ PGK
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫١٧٢٩١٨ PGK
|٥٬٠٠٠ MGF
|٠٫٨٦٤٥٩١ PGK
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٫٧٢٩١٨ PGK
1 MGF = ٠ PGK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٨٧٠١٠
|٠٫٠٠٠٨٧٨٧٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٨٣٤٢٨
|٠٫٠٠٠٨٣٤٢٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٨٥٩٥٥
|٠٫٠٠٠٨٦٢٧٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٤٪
|٠٫٦١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.More كينا بابوا غينيا الجديدة info
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