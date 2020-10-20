١ MGF إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٦٠٠٥٩٥٨٨ الروبي النيبالي

1 NPR = ١٦٦٫٥٠١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الروبي النيبالي

mgf
MGF
npr
NPR
١ MGF٠٫٠٠٦٠٠٥٩٦ NPR
٥ MGF٠٫٠٣٠٠٢٩٨ NPR
١٠ MGF٠٫٠٦٠٠٥٩٦ NPR
٢٥ MGF٠٫١٥٠١٤٩ NPR
٥٠ MGF٠٫٣٠٠٢٩٨ NPR
١٠٠ MGF٠٫٦٠٠٥٩٦ NPR
٥٠٠ MGF٣٫٠٠٢٩٨ NPR
١٬٠٠٠ MGF٦٫٠٠٥٩٦ NPR
٥٬٠٠٠ MGF٣٠٫٠٢٩٨ NPR
١٠٬٠٠٠ MGF٦٠٫٠٥٩٦ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى Malagasy Franc

npr
NPR
mgf
MGF
١ NPR١٦٦٫٥٠١ MGF
٥ NPR٨٣٢٫٥٠٧ MGF
١٠ NPR١٬٦٦٥٫٠١ MGF
٢٥ NPR٤٬١٦٢٫٥٣ MGF
٥٠ NPR٨٬٣٢٥٫٠٧ MGF
١٠٠ NPR١٦٬٦٥٠٫١ MGF
٥٠٠ NPR٨٣٬٢٥٠٫٧ MGF
١٬٠٠٠ NPR١٦٦٬٥٠١ MGF
٥٬٠٠٠ NPR٨٣٢٬٥٠٧ MGF
١٠٬٠٠٠ NPR١٬٦٦٥٬٠١٠ MGF

مخطط MGF إلى NPR

1 MGF = ٠ NPR

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٠٠٩٥٠٫٠٣٠٧٠٢
منخفض
٠٫٠٢٨٩٦٧٠٫٠٢٨٩٦٧
المتوسط
٠٫٠٢٩٨٤٣٠٫٠٣٠٠٨٩
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

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