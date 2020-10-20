١ MGF إلى MNT

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫١٥٢٧٠٨٧٢ التوغريك المنغولي

1 MNT = ٦٫٥٤٨٤١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى التوغريك المنغولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى التوغريك المنغولي

mgf
MGF
mnt
MNT
١ MGF٠٫١٥٢٧٠٩ MNT
٥ MGF٠٫٧٦٣٥٤٤ MNT
١٠ MGF١٫٥٢٧٠٩ MNT
٢٥ MGF٣٫٨١٧٧٢ MNT
٥٠ MGF٧٫٦٣٥٤٤ MNT
١٠٠ MGF١٥٫٢٧٠٩ MNT
٥٠٠ MGF٧٦٫٣٥٤٤ MNT
١٬٠٠٠ MGF١٥٢٫٧٠٩ MNT
٥٬٠٠٠ MGF٧٦٣٫٥٤٤ MNT
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٥٢٧٫٠٩ MNT

حوِّل التوغريك المنغولي إلى Malagasy Franc

mnt
MNT
mgf
MGF
١ MNT٦٫٥٤٨٤١ MGF
٥ MNT٣٢٫٧٤٢١ MGF
١٠ MNT٦٥٫٤٨٤١ MGF
٢٥ MNT١٦٣٫٧١ MGF
٥٠ MNT٣٢٧٫٤٢١ MGF
١٠٠ MNT٦٥٤٫٨٤١ MGF
٥٠٠ MNT٣٬٢٧٤٫٢١ MGF
١٬٠٠٠ MNT٦٬٥٤٨٫٤١ MGF
٥٬٠٠٠ MNT٣٢٬٧٤٢٫١ MGF
١٠٬٠٠٠ MNT٦٥٬٤٨٤٫١ MGF

مخطط MGF إلى MNT

1 MGF = ٠ MNT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل التوغريك المنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٦٤٢٢٠٫٧٨١٨٥
منخفض
٠٫٧٣٧٠١٠٫٧٣٧٠١
المتوسط
٠٫٧٥٨٣٦٠٫٧٦٤٦١
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mnt

MNT - التوغريك المنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التوغريك المنغولي هو سعر الصرف للزوج MNT إلى USD. رمز العملة لـ Mongolian Tugriks هو MNT. رمز العملة هو ₮.

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