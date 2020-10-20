١ MGF إلى LTL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٤٣٤٨٤٦٣ الليتاس اللتواني

1 LTL = ٦٬٩٦٩٫٣٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

LTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الليتاس اللتواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الليتاس اللتواني

mgf
MGF
ltl
LTL
١ MGF٠٫٠٠٠١٤٣٤٨٥ LTL
٥ MGF٠٫٠٠٠٧١٧٤٢٣ LTL
١٠ MGF٠٫٠٠١٤٣٤٨٥ LTL
٢٥ MGF٠٫٠٠٣٥٨٧١٢ LTL
٥٠ MGF٠٫٠٠٧١٧٤٢٣ LTL
١٠٠ MGF٠٫٠١٤٣٤٨٥ LTL
٥٠٠ MGF٠٫٠٧١٧٤٢٣ LTL
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٤٣٤٨٥ LTL
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٧١٧٤٢٣ LTL
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٤٣٤٨٥ LTL

حوِّل الليتاس اللتواني إلى Malagasy Franc

ltl
LTL
mgf
MGF
١ LTL٦٬٩٦٩٫٣٩ MGF
٥ LTL٣٤٬٨٤٦٫٩ MGF
١٠ LTL٦٩٬٦٩٣٫٩ MGF
٢٥ LTL١٧٤٬٢٣٥ MGF
٥٠ LTL٣٤٨٬٤٦٩ MGF
١٠٠ LTL٦٩٦٬٩٣٩ MGF
٥٠٠ LTL٣٬٤٨٤٬٦٩٠ MGF
١٬٠٠٠ LTL٦٬٩٦٩٬٣٩٠ MGF
٥٬٠٠٠ LTL٣٤٬٨٤٦٬٩٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LTL٦٩٬٦٩٣٬٩٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LTL

1 MGF = ٠ LTL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الليتاس اللتواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ltl

LTL - الليتاس اللتواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.

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