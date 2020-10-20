١ MGF إلى LBP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٣٫٩١٣٠٣٠٤ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٢٥٥٥٥٦ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجنيه اللبناني

mgf
MGF
lbp
LBP
١ MGF٣٫٩١٣٠٣ LBP
٥ MGF١٩٫٥٦٥٢ LBP
١٠ MGF٣٩٫١٣٠٣ LBP
٢٥ MGF٩٧٫٨٢٥٨ LBP
٥٠ MGF١٩٥٫٦٥٢ LBP
١٠٠ MGF٣٩١٫٣٠٣ LBP
٥٠٠ MGF١٬٩٥٦٫٥٢ LBP
١٬٠٠٠ MGF٣٬٩١٣٫٠٣ LBP
٥٬٠٠٠ MGF١٩٬٥٦٥٫٢ LBP
١٠٬٠٠٠ MGF٣٩٬١٣٠٫٣ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى Malagasy Franc

lbp
LBP
mgf
MGF
١ LBP٠٫٢٥٥٥٥٦ MGF
٥ LBP١٫٢٧٧٧٨ MGF
١٠ LBP٢٫٥٥٥٥٦ MGF
٢٥ LBP٦٫٣٨٨٩١ MGF
٥٠ LBP١٢٫٧٧٧٨ MGF
١٠٠ LBP٢٥٫٥٥٥٦ MGF
٥٠٠ LBP١٢٧٫٧٧٨ MGF
١٬٠٠٠ LBP٢٥٥٫٥٥٦ MGF
٥٬٠٠٠ LBP١٬٢٧٧٫٧٨ MGF
١٠٬٠٠٠ LBP٢٬٥٥٥٫٥٦ MGF

مخطط MGF إلى LBP

1 MGF = ٠ LBP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٠٫٠٥٦٢٠٫٥٣١
منخفض
١٩٫٤٤٨١٩٫٤٤٨
المتوسط
١٩٫٧٥٠٢٠٫٠٣١
التقلب
٠٫٩٦٪؜١٫٠٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

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