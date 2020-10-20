١ MGF إلى LBP

١ Malagasy Franc =
٣٫٩١٣٠٣٠٤ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٢٥٥٥٥٦ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٣٫٩١٣٠٣٠٤ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٢٥٥٥٥٦ MGF
MGF
LBP
|١ MGF
|٣٫٩١٣٠٣ LBP
|٥ MGF
|١٩٫٥٦٥٢ LBP
|١٠ MGF
|٣٩٫١٣٠٣ LBP
|٢٥ MGF
|٩٧٫٨٢٥٨ LBP
|٥٠ MGF
|١٩٥٫٦٥٢ LBP
|١٠٠ MGF
|٣٩١٫٣٠٣ LBP
|٥٠٠ MGF
|١٬٩٥٦٫٥٢ LBP
|١٬٠٠٠ MGF
|٣٬٩١٣٫٠٣ LBP
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٩٬٥٦٥٫٢ LBP
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٣٩٬١٣٠٫٣ LBP
1 MGF = ٠ LBP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٠٫٠٥٦
|٢٠٫٥٣١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٩٫٤٤٨
|١٩٫٤٤٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٩٫٧٥٠
|٢٠٫٠٣١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٦٪
|١٫٠٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.More الجنيه اللبناني info
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