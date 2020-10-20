١ MGF إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫١٨٤٦٦١٩٣ الريال الكمبودي

1 KHR = ٥٫٤١٥٣٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الريال الكمبودي

mgf
MGF
khr
KHR
١ MGF٠٫١٨٤٦٦٢ KHR
٥ MGF٠٫٩٢٣٣١ KHR
١٠ MGF١٫٨٤٦٦٢ KHR
٢٥ MGF٤٫٦١٦٥٥ KHR
٥٠ MGF٩٫٢٣٣١ KHR
١٠٠ MGF١٨٫٤٦٦٢ KHR
٥٠٠ MGF٩٢٫٣٣١ KHR
١٬٠٠٠ MGF١٨٤٫٦٦٢ KHR
٥٬٠٠٠ MGF٩٢٣٫٣١ KHR
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٨٤٦٫٦٢ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى Malagasy Franc

khr
KHR
mgf
MGF
١ KHR٥٫٤١٥٣ MGF
٥ KHR٢٧٫٠٧٦٥ MGF
١٠ KHR٥٤٫١٥٣ MGF
٢٥ KHR١٣٥٫٣٨٣ MGF
٥٠ KHR٢٧٠٫٧٦٥ MGF
١٠٠ KHR٥٤١٫٥٣ MGF
٥٠٠ KHR٢٬٧٠٧٫٦٥ MGF
١٬٠٠٠ KHR٥٬٤١٥٫٣ MGF
٥٬٠٠٠ KHR٢٧٬٠٧٦٫٥ MGF
١٠٬٠٠٠ KHR٥٤٬١٥٣ MGF

مخطط MGF إلى KHR

1 MGF = ٠ KHR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٢٧١٩٠٫٩٣٢٠٩
منخفض
٠٫٨٩١٩٧٠٫٨٩١٩٧
المتوسط
٠٫٩١٩٤٨٠٫٩١٩٩٣
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

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