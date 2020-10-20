١ MGF إلى KHR

١ Malagasy Franc =
٠٫١٨٤٦٦١٩٣ الريال الكمبودي
1 KHR = ٥٫٤١٥٣٠ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫١٨٤٦٦١٩٣ الريال الكمبودي
1 KHR = ٥٫٤١٥٣٠ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
KHR
|١ MGF
|٠٫١٨٤٦٦٢ KHR
|٥ MGF
|٠٫٩٢٣٣١ KHR
|١٠ MGF
|١٫٨٤٦٦٢ KHR
|٢٥ MGF
|٤٫٦١٦٥٥ KHR
|٥٠ MGF
|٩٫٢٣٣١ KHR
|١٠٠ MGF
|١٨٫٤٦٦٢ KHR
|٥٠٠ MGF
|٩٢٫٣٣١ KHR
|١٬٠٠٠ MGF
|١٨٤٫٦٦٢ KHR
|٥٬٠٠٠ MGF
|٩٢٣٫٣١ KHR
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٬٨٤٦٫٦٢ KHR
1 MGF = ٠ KHR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٩٢٧١٩
|٠٫٩٣٢٠٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٨٩١٩٧
|٠٫٨٩١٩٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٩١٩٤٨
|٠٫٩١٩٩٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٨٪
|٠٫٤٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.More الريال الكمبودي info
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