١ MGF إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٥٩٤٦٨٧٠٩ الجورد الهايتي

1 HTG = ١٦٨٫١٥٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجورد الهايتي

mgf
MGF
htg
HTG
١ MGF٠٫٠٠٥٩٤٦٨٧ HTG
٥ MGF٠٫٠٢٩٧٣٤٤ HTG
١٠ MGF٠٫٠٥٩٤٦٨٧ HTG
٢٥ MGF٠٫١٤٨٦٧٢ HTG
٥٠ MGF٠٫٢٩٧٣٤٤ HTG
١٠٠ MGF٠٫٥٩٤٦٨٧ HTG
٥٠٠ MGF٢٫٩٧٣٤٤ HTG
١٬٠٠٠ MGF٥٫٩٤٦٨٧ HTG
٥٬٠٠٠ MGF٢٩٫٧٣٤٤ HTG
١٠٬٠٠٠ MGF٥٩٫٤٦٨٧ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى Malagasy Franc

htg
HTG
mgf
MGF
١ HTG١٦٨٫١٥٦ MGF
٥ HTG٨٤٠٫٧٧٨ MGF
١٠ HTG١٬٦٨١٫٥٦ MGF
٢٥ HTG٤٬٢٠٣٫٨٩ MGF
٥٠ HTG٨٬٤٠٧٫٧٨ MGF
١٠٠ HTG١٦٬٨١٥٫٦ MGF
٥٠٠ HTG٨٤٬٠٧٧٫٨ MGF
١٬٠٠٠ HTG١٦٨٬١٥٦ MGF
٥٬٠٠٠ HTG٨٤٠٬٧٧٨ MGF
١٠٬٠٠٠ HTG١٬٦٨١٬٥٦٠ MGF

مخطط MGF إلى HTG

1 MGF = ٠ HTG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٠١٧٨٠٫٠٣٠٩٨٢
منخفض
٠٫٠٢٨٧٢٧٠٫٠٢٨٧٢٧
المتوسط
٠٫٠٢٩٦٩٢٠٫٠٢٩٩٦٥
التقلب
٠٫٩١٪؜٠٫٩١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

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