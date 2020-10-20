١ MGF إلى GGP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٥١٨٨٢٧٢ الجنيه الجيرنسي

1 GGP = ٢٨٬٤١٨٫٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجنيه الجيرنسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجنيه الجيرنسي

mgf
MGF
ggp
GGP
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٥١٨٨٣ GGP
٥ MGF٠٫٠٠٠١٧٥٩٤١ GGP
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٥١٨٨٣ GGP
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٨٧٩٧٠٧ GGP
٥٠ MGF٠٫٠٠١٧٥٩٤١ GGP
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٥١٨٨٣ GGP
٥٠٠ MGF٠٫٠١٧٥٩٤١ GGP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٥١٨٨٣ GGP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٥٩٤١ GGP
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٥١٨٨٣ GGP

حوِّل الجنيه الجيرنسي إلى Malagasy Franc

ggp
GGP
mgf
MGF
١ GGP٢٨٬٤١٨٫٦ MGF
٥ GGP١٤٢٬٠٩٣ MGF
١٠ GGP٢٨٤٬١٨٦ MGF
٢٥ GGP٧١٠٬٤٦٤ MGF
٥٠ GGP١٬٤٢٠٬٩٣٠ MGF
١٠٠ GGP٢٬٨٤١٬٨٦٠ MGF
٥٠٠ GGP١٤٬٢٠٩٬٣٠٠ MGF
١٬٠٠٠ GGP٢٨٬٤١٨٬٦٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ GGP١٤٢٬٠٩٣٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ GGP٢٨٤٬١٨٦٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى GGP

1 MGF = ٠ GGP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجنيه الجيرنسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٧٤٣٠٫٠٠٠١٨٤١٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٠٠٣٠٫٠٠٠١٧٠٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٥٨١٠٫٠٠٠١٧٨٥٧
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ggp

GGP - الجنيه الجيرنسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.

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