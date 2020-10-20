١ MGF إلى CDF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫١٢٧٥٤٣٤٣ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٧٫٨٤٠٤٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك الكنغولي

mgf
MGF
cdf
CDF
١ MGF٠٫١٢٧٥٤٣ CDF
٥ MGF٠٫٦٣٧٧١٧ CDF
١٠ MGF١٫٢٧٥٤٣ CDF
٢٥ MGF٣٫١٨٨٥٩ CDF
٥٠ MGF٦٫٣٧٧١٧ CDF
١٠٠ MGF١٢٫٧٥٤٣ CDF
٥٠٠ MGF٦٣٫٧٧١٧ CDF
١٬٠٠٠ MGF١٢٧٫٥٤٣ CDF
٥٬٠٠٠ MGF٦٣٧٫٧١٧ CDF
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٢٧٥٫٤٣ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى Malagasy Franc

cdf
CDF
mgf
MGF
١ CDF٧٫٨٤٠٤٧ MGF
٥ CDF٣٩٫٢٠٢٣ MGF
١٠ CDF٧٨٫٤٠٤٧ MGF
٢٥ CDF١٩٦٫٠١٢ MGF
٥٠ CDF٣٩٢٫٠٢٣ MGF
١٠٠ CDF٧٨٤٫٠٤٧ MGF
٥٠٠ CDF٣٬٩٢٠٫٢٣ MGF
١٬٠٠٠ CDF٧٬٨٤٠٫٤٧ MGF
٥٬٠٠٠ CDF٣٩٬٢٠٢٫٣ MGF
١٠٬٠٠٠ CDF٧٨٬٤٠٤٫٧ MGF

مخطط MGF إلى CDF

1 MGF = ٠ CDF

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٣٩٩٨٠٫٦٤٣٤١
منخفض
٠٫٦١٥٩٢٠٫٦١٥٩٢
المتوسط
٠٫٦٣٢٤١٠٫٦٣١٩٧
التقلب
٠٫٧٦٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

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