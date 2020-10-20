١ MGF إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٣٠٩٧٤٧١١ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٣٬٢٢٨٫٤٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البوليفيانو البوليفي

mgf
MGF
bob
BOB
١ MGF٠٫٠٠٠٣٠٩٧٤٧ BOB
٥ MGF٠٫٠٠١٥٤٨٧٤ BOB
١٠ MGF٠٫٠٠٣٠٩٧٤٧ BOB
٢٥ MGF٠٫٠٠٧٧٤٣٦٨ BOB
٥٠ MGF٠٫٠١٥٤٨٧٤ BOB
١٠٠ MGF٠٫٠٣٠٩٧٤٧ BOB
٥٠٠ MGF٠٫١٥٤٨٧٤ BOB
١٬٠٠٠ MGF٠٫٣٠٩٧٤٧ BOB
٥٬٠٠٠ MGF١٫٥٤٨٧٤ BOB
١٠٬٠٠٠ MGF٣٫٠٩٧٤٧ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى Malagasy Franc

bob
BOB
mgf
MGF
١ BOB٣٬٢٢٨٫٤٤ MGF
٥ BOB١٦٬١٤٢٫٢ MGF
١٠ BOB٣٢٬٢٨٤٫٤ MGF
٢٥ BOB٨٠٬٧١١ MGF
٥٠ BOB١٦١٬٤٢٢ MGF
١٠٠ BOB٣٢٢٬٨٤٤ MGF
٥٠٠ BOB١٬٦١٤٬٢٢٠ MGF
١٬٠٠٠ BOB٣٬٢٢٨٬٤٤٠ MGF
٥٬٠٠٠ BOB١٦٬١٤٢٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BOB٣٢٬٢٨٤٬٤٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BOB

1 MGF = ٠ BOB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٥٥٣٠٫٠٠١٥٩١٨
منخفض
٠٫٠٠١٤٩٦٥٠٫٠٠١٤٩٦٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٤٢٨٠٫٠٠١٥٥٧٥
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

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