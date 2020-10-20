١ MGF إلى BMD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٤٤٦١٠٣٤٥ الدولار البرمودي

1 BMD = ٢٢٬٤١٦٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار البرمودي التحويل آخر تحديث: ٩ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار البرمودي

mgf
MGF
bmd
BMD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٤٤٦١٠٣ BMD
٥ MGF٠٫٠٠٠٢٢٣٠٥٢ BMD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٤٤٦١٠٣ BMD
٢٥ MGF٠٫٠٠١١١٥٢٦ BMD
٥٠ MGF٠٫٠٠٢٢٣٠٥٢ BMD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٤٤٦١٠٣ BMD
٥٠٠ MGF٠٫٠٢٢٣٠٥٢ BMD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٤٤٦١٠٣ BMD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٢٢٣٠٥٢ BMD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٤٤٦١٠٣ BMD

حوِّل الدولار البرمودي إلى Malagasy Franc

bmd
BMD
mgf
MGF
١ BMD٢٢٬٤١٦٫٣ MGF
٥ BMD١١٢٬٠٨٢ MGF
١٠ BMD٢٢٤٬١٦٣ MGF
٢٥ BMD٥٦٠٬٤٠٨ MGF
٥٠ BMD١٬١٢٠٬٨٢٠ MGF
١٠٠ BMD٢٬٢٤١٬٦٣٠ MGF
٥٠٠ BMD١١٬٢٠٨٬٢٠٠ MGF
١٬٠٠٠ BMD٢٢٬٤١٦٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BMD١١٢٬٠٨٢٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BMD٢٢٤٬١٦٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BMD

1 MGF = ٠ BMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار البرمودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٢٥٠٣٠٫٠٠٠٢٣٠٢١
منخفض
٠٫٠٠٠٢١٦٧٥٠٫٠٠٠٢١٦٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٢٣٢٩٠٫٠٠٠٢٢٥٠٥
التقلب
٠٫٨٨٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

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