١ MGF إلى BIF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫١٢٩٠٣٥٨٥ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٧٫٧٤٩٧٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك البوروندي

mgf
MGF
bif
BIF
١ MGF٠٫١٢٩٠٣٦ BIF
٥ MGF٠٫٦٤٥١٧٩ BIF
١٠ MGF١٫٢٩٠٣٦ BIF
٢٥ MGF٣٫٢٢٥٩ BIF
٥٠ MGF٦٫٤٥١٧٩ BIF
١٠٠ MGF١٢٫٩٠٣٦ BIF
٥٠٠ MGF٦٤٫٥١٧٩ BIF
١٬٠٠٠ MGF١٢٩٫٠٣٦ BIF
٥٬٠٠٠ MGF٦٤٥٫١٧٩ BIF
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٢٩٠٫٣٦ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى Malagasy Franc

bif
BIF
mgf
MGF
١ BIF٧٫٧٤٩٧٨ MGF
٥ BIF٣٨٫٧٤٨٩ MGF
١٠ BIF٧٧٫٤٩٧٨ MGF
٢٥ BIF١٩٣٫٧٤٥ MGF
٥٠ BIF٣٨٧٫٤٨٩ MGF
١٠٠ BIF٧٧٤٫٩٧٨ MGF
٥٠٠ BIF٣٬٨٧٤٫٨٩ MGF
١٬٠٠٠ BIF٧٬٧٤٩٫٧٨ MGF
٥٬٠٠٠ BIF٣٨٬٧٤٨٫٩ MGF
١٠٬٠٠٠ BIF٧٧٬٤٩٧٫٨ MGF

مخطط MGF إلى BIF

1 MGF = ٠ BIF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٤٨١٦٠٫٦٥٨٦٧
منخفض
٠٫٦٢٢٨٧٠٫٦٢٢٨٧
المتوسط
٠٫٦٤٢٢٣٠٫٦٤٦٩٨
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

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