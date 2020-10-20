١ MGF إلى AFN

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٣١٩٤٤٣٢٠ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٣١٣٫٠٤٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الأفغاني الأفغانستاني

mgf
MGF
afn
AFN
١ MGF٠٫٠٠٣١٩٤٤٣ AFN
٥ MGF٠٫٠١٥٩٧٢٢ AFN
١٠ MGF٠٫٠٣١٩٤٤٣ AFN
٢٥ MGF٠٫٠٧٩٨٦٠٨ AFN
٥٠ MGF٠٫١٥٩٧٢٢ AFN
١٠٠ MGF٠٫٣١٩٤٤٣ AFN
٥٠٠ MGF١٫٥٩٧٢٢ AFN
١٬٠٠٠ MGF٣٫١٩٤٤٣ AFN
٥٬٠٠٠ MGF١٥٫٩٧٢٢ AFN
١٠٬٠٠٠ MGF٣١٫٩٤٤٣ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى Malagasy Franc

afn
AFN
mgf
MGF
١ AFN٣١٣٫٠٤٥ MGF
٥ AFN١٬٥٦٥٫٢٢ MGF
١٠ AFN٣٬١٣٠٫٤٥ MGF
٢٥ AFN٧٬٨٢٦٫١٢ MGF
٥٠ AFN١٥٬٦٥٢٫٢ MGF
١٠٠ AFN٣١٬٣٠٤٫٥ MGF
٥٠٠ AFN١٥٦٬٥٢٢ MGF
١٬٠٠٠ AFN٣١٣٬٠٤٥ MGF
٥٬٠٠٠ AFN١٬٥٦٥٬٢٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ AFN٣٬١٣٠٬٤٥٠ MGF

مخطط MGF إلى AFN

1 MGF = ٠ AFN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٥٩٤٢٠٫٠١٦٤٨٣
منخفض
٠٫٠١٥٤٤٢٠٫٠١٥٤٤٢
المتوسط
٠٫٠١٥٨٠٩٠٫٠١٦١١٦
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

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