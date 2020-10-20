١ LAK إلى USD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٤٥١٢٥٠٢٤ الدولار الأمريكي

1 USD = ٢٢٬١٦٠٫٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الأمريكي

lak
LAK
usd
USD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٤٥١٢٥ USD
٥ LAK٠٫٠٠٠٢٢٥٦٢٥ USD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٤٥١٢٥ USD
٢٥ LAK٠٫٠٠١١٢٨١٣ USD
٥٠ LAK٠٫٠٠٢٢٥٦٢٥ USD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٤٥١٢٥ USD
٥٠٠ LAK٠٫٠٢٢٥٦٢٥ USD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٤٥١٢٥ USD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٢٢٥٦٢٥ USD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٤٥١٢٥ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى الكيب اللاوسي

usd
USD
lak
LAK
١ USD٢٢٬١٦٠٫٧ LAK
٥ USD١١٠٬٨٠٣ LAK
١٠ USD٢٢١٬٦٠٧ LAK
٢٥ USD٥٥٤٬٠١٦ LAK
٥٠ USD١٬١٠٨٬٠٣٠ LAK
١٠٠ USD٢٬٢١٦٬٠٧٠ LAK
٥٠٠ USD١١٬٠٨٠٬٣٠٠ LAK
١٬٠٠٠ USD٢٢٬١٦٠٬٧٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ USD١١٠٬٨٠٣٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ USD٢٢١٬٦٠٧٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى USD

1 LAK = ٠ USD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٦٥٧٨٠٫٠٠٠٠٤٧٦٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٥٨١٣٠٫٠٠٠٠٤٦٤٩٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

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