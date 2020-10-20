١ LAK إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٤٦٨١٢١٨ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ٦٨١٫١٤٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الجديد التايواني

lak
LAK
twd
TWD
١ LAK٠٫٠٠١٤٦٨١٢ TWD
٥ LAK٠٫٠٠٧٣٤٠٦١ TWD
١٠ LAK٠٫٠١٤٦٨١٢ TWD
٢٥ LAK٠٫٠٣٦٧٠٣ TWD
٥٠ LAK٠٫٠٧٣٤٠٦١ TWD
١٠٠ LAK٠٫١٤٦٨١٢ TWD
٥٠٠ LAK٠٫٧٣٤٠٦١ TWD
١٬٠٠٠ LAK١٫٤٦٨١٢ TWD
٥٬٠٠٠ LAK٧٫٣٤٠٦١ TWD
١٠٬٠٠٠ LAK١٤٫٦٨١٢ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى الكيب اللاوسي

twd
TWD
lak
LAK
١ TWD٦٨١٫١٤٢ LAK
٥ TWD٣٬٤٠٥٫٧١ LAK
١٠ TWD٦٬٨١١٫٤٢ LAK
٢٥ TWD١٧٬٠٢٨٫٦ LAK
٥٠ TWD٣٤٬٠٥٧٫١ LAK
١٠٠ TWD٦٨٬١١٤٫٢ LAK
٥٠٠ TWD٣٤٠٬٥٧١ LAK
١٬٠٠٠ TWD٦٨١٬١٤٢ LAK
٥٬٠٠٠ TWD٣٬٤٠٥٬٧١٠ LAK
١٠٬٠٠٠ TWD٦٬٨١١٬٤٢٠ LAK

مخطط LAK إلى TWD

1 LAK = ٠ TWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٠٧٣٠٫٠٠١٥٣٧١
منخفض
٠٫٠٠١٤٦٧٢٠٫٠٠١٤٦٧٢
المتوسط
٠٫٠٠١٤٨٥٠٠٫٠٠١٥٠٥٠
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

More الدولار الجديد التايواني info

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