١ LAK إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٠٦٧٦٣٥٦ بانجا تون'جي

1 TOP = ٩٬٣٦٦٫٤٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى بانجا تون'جي

lak
LAK
top
TOP
١ LAK٠٫٠٠٠١٠٦٧٦٤ TOP
٥ LAK٠٫٠٠٠٥٣٣٨١٨ TOP
١٠ LAK٠٫٠٠١٠٦٧٦٤ TOP
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٦٦٩٠٩ TOP
٥٠ LAK٠٫٠٠٥٣٣٨١٨ TOP
١٠٠ LAK٠٫٠١٠٦٧٦٤ TOP
٥٠٠ LAK٠٫٠٥٣٣٨١٨ TOP
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٠٦٧٦٤ TOP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٥٣٣٨١٨ TOP
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٠٦٧٦٤ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى الكيب اللاوسي

top
TOP
lak
LAK
١ TOP٩٬٣٦٦٫٤٩ LAK
٥ TOP٤٦٬٨٣٢٫٥ LAK
١٠ TOP٩٣٬٦٦٤٫٩ LAK
٢٥ TOP٢٣٤٬١٦٢ LAK
٥٠ TOP٤٦٨٬٣٢٥ LAK
١٠٠ TOP٩٣٦٬٦٤٩ LAK
٥٠٠ TOP٤٬٦٨٣٬٢٥٠ LAK
١٬٠٠٠ TOP٩٬٣٦٦٬٤٩٠ LAK
٥٬٠٠٠ TOP٤٦٬٨٣٢٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ TOP٩٣٬٦٦٤٬٩٠٠ LAK

مخطط LAK إلى TOP

1 LAK = ٠ TOP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٠٩٧١٠٫٠٠٠١١٣٣١
منخفض
٠٫٠٠٠١٠٥٤٩٠٫٠٠٠١٠٥٤٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٠٧٧٤٠٫٠٠٠١٠٩٧٦
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

More بانجا تون'جي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings