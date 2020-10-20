١ LAK إلى THB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٦٥٠٨٥٥٠ البات التايلاندي

1 THB = ٦٠٥٫٧٤٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البات التايلاندي

lak
LAK
thb
THB
١ LAK٠٫٠٠١٦٥٠٨٥ THB
٥ LAK٠٫٠٠٨٢٥٤٢٧ THB
١٠ LAK٠٫٠١٦٥٠٨٥ THB
٢٥ LAK٠٫٠٤١٢٧١٤ THB
٥٠ LAK٠٫٠٨٢٥٤٢٧ THB
١٠٠ LAK٠٫١٦٥٠٨٥ THB
٥٠٠ LAK٠٫٨٢٥٤٢٧ THB
١٬٠٠٠ LAK١٫٦٥٠٨٥ THB
٥٬٠٠٠ LAK٨٫٢٥٤٢٧ THB
١٠٬٠٠٠ LAK١٦٫٥٠٨٥ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى الكيب اللاوسي

thb
THB
lak
LAK
١ THB٦٠٥٫٧٤٧ LAK
٥ THB٣٬٠٢٨٫٧٣ LAK
١٠ THB٦٬٠٥٧٫٤٧ LAK
٢٥ THB١٥٬١٤٣٫٧ LAK
٥٠ THB٣٠٬٢٨٧٫٣ LAK
١٠٠ THB٦٠٬٥٧٤٫٧ LAK
٥٠٠ THB٣٠٢٬٨٧٣ LAK
١٬٠٠٠ THB٦٠٥٬٧٤٧ LAK
٥٬٠٠٠ THB٣٬٠٢٨٬٧٣٠ LAK
١٠٬٠٠٠ THB٦٬٠٥٧٬٤٧٠ LAK

مخطط LAK إلى THB

1 LAK = ٠ THB

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٧١٠٩٠٫٠٠١٧٥١٢
منخفض
٠٫٠٠١٦٥٥٣٠٫٠٠١٦٥٥٣
المتوسط
٠٫٠٠١٦٨٢١٠٫٠٠١٧٠٦٦
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

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