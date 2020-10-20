١ LAK إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٢٠٥٩٠٣٧١ الفرنك القمري

1 KMF = ٤٨٫٥٦٦٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك القمري

lak
LAK
kmf
KMF
١ LAK٠٫٠٢٠٥٩٠٤ KMF
٥ LAK٠٫١٠٢٩٥٢ KMF
١٠ LAK٠٫٢٠٥٩٠٤ KMF
٢٥ LAK٠٫٥١٤٧٥٩ KMF
٥٠ LAK١٫٠٢٩٥٢ KMF
١٠٠ LAK٢٫٠٥٩٠٤ KMF
٥٠٠ LAK١٠٫٢٩٥٢ KMF
١٬٠٠٠ LAK٢٠٫٥٩٠٤ KMF
٥٬٠٠٠ LAK١٠٢٫٩٥٢ KMF
١٠٬٠٠٠ LAK٢٠٥٫٩٠٤ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى الكيب اللاوسي

kmf
KMF
lak
LAK
١ KMF٤٨٫٥٦٦٤ LAK
٥ KMF٢٤٢٫٨٣٢ LAK
١٠ KMF٤٨٥٫٦٦٤ LAK
٢٥ KMF١٬٢١٤٫١٦ LAK
٥٠ KMF٢٬٤٢٨٫٣٢ LAK
١٠٠ KMF٤٬٨٥٦٫٦٤ LAK
٥٠٠ KMF٢٤٬٢٨٣٫٢ LAK
١٬٠٠٠ KMF٤٨٬٥٦٦٫٤ LAK
٥٬٠٠٠ KMF٢٤٢٬٨٣٢ LAK
١٠٬٠٠٠ KMF٤٨٥٬٦٦٤ LAK

مخطط LAK إلى KMF

1 LAK = ٠ KMF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢١٢٥٦٠٫٠٢١٩٠٧
منخفض
٠٫٠٢٠٥٧٤٠٫٠٢٠٥٧٤
المتوسط
٠٫٠٢٠٩٥٥٠٫٠٢١٢٤٧
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

More الفرنك القمري info

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