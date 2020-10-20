١ LAK إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٧٢٨٢٠٠٣٨ الين الياباني

1 JPY = ١٣٧٫٣٢٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الين الياباني

lak
LAK
jpy
JPY
١ LAK٠٫٠٠٧٢٨٢ JPY
٥ LAK٠٫٠٣٦٤١ JPY
١٠ LAK٠٫٠٧٢٨٢ JPY
٢٥ LAK٠٫١٨٢٠٥ JPY
٥٠ LAK٠٫٣٦٤١ JPY
١٠٠ LAK٠٫٧٢٨٢ JPY
٥٠٠ LAK٣٫٦٤١ JPY
١٬٠٠٠ LAK٧٫٢٨٢ JPY
٥٬٠٠٠ LAK٣٦٫٤١ JPY
١٠٬٠٠٠ LAK٧٢٫٨٢ JPY

حوِّل الين الياباني إلى الكيب اللاوسي

jpy
JPY
lak
LAK
١ JPY١٣٧٫٣٢٥ LAK
٥ JPY٦٨٦٫٦٢٤ LAK
١٠ JPY١٬٣٧٣٫٢٥ LAK
٢٥ JPY٣٬٤٣٣٫١٢ LAK
٥٠ JPY٦٬٨٦٦٫٢٤ LAK
١٠٠ JPY١٣٬٧٣٢٫٥ LAK
٥٠٠ JPY٦٨٬٦٦٢٫٤ LAK
١٬٠٠٠ JPY١٣٧٬٣٢٥ LAK
٥٬٠٠٠ JPY٦٨٦٬٦٢٤ LAK
١٠٬٠٠٠ JPY١٬٣٧٣٬٢٥٠ LAK

مخطط LAK إلى JPY

1 LAK = ٠ JPY

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٣٥٠٠٠٫٠٠٧٤٢٥٨
منخفض
٠٫٠٠٧١٨٤٥٠٫٠٠٧١٣٥٧
المتوسط
٠٫٠٠٧٢٦٠٣٠٫٠٠٧٢٦٥٥
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

More الين الياباني info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings