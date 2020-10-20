١ LAK إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٩٣٦٣ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٢٨٬٢٤١٫١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه البريطاني

lak
LAK
gbp
GBP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٩٤ GBP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٧٠٤٧ GBP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٥٤٠٩٤ GBP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٨٥٢٣٤ GBP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٧٠٤٧ GBP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٥٤٠٩٤ GBP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٧٠٤٧ GBP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٥٤٠٩٤ GBP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٧٠٤٧ GBP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٤٠٩٤ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى الكيب اللاوسي

gbp
GBP
lak
LAK
١ GBP٢٨٬٢٤١٫١ LAK
٥ GBP١٤١٬٢٠٦ LAK
١٠ GBP٢٨٢٬٤١١ LAK
٢٥ GBP٧٠٦٬٠٢٨ LAK
٥٠ GBP١٬٤١٢٬٠٦٠ LAK
١٠٠ GBP٢٬٨٢٤٬١١٠ LAK
٥٠٠ GBP١٤٬١٢٠٬٦٠٠ LAK
١٬٠٠٠ GBP٢٨٬٢٤١٬١٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ GBP١٤١٬٢٠٦٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ GBP٢٨٢٬٤١١٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى GBP

1 LAK = ٠ GBP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦٥٤٨٠٫٠٠٠٠٣٨٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦٤٠٫٠٠٠٠٣٦٨٤٢
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه البريطاني info

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