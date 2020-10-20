١ LAK إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٠٠٧٠٤٢٩ الدولار الفيجي

1 FJD = ٩٬٩٣٠٫٠٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الفيجي

lak
LAK
fjd
FJD
١ LAK٠٫٠٠٠١٠٠٧٠٤ FJD
٥ LAK٠٫٠٠٠٥٠٣٥٢١ FJD
١٠ LAK٠٫٠٠١٠٠٧٠٤ FJD
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٥١٧٦١ FJD
٥٠ LAK٠٫٠٠٥٠٣٥٢١ FJD
١٠٠ LAK٠٫٠١٠٠٧٠٤ FJD
٥٠٠ LAK٠٫٠٥٠٣٥٢١ FJD
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٠٠٧٠٤ FJD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٥٠٣٥٢١ FJD
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٠٠٧٠٤ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى الكيب اللاوسي

fjd
FJD
lak
LAK
١ FJD٩٬٩٣٠٫٠٦ LAK
٥ FJD٤٩٬٦٥٠٫٣ LAK
١٠ FJD٩٩٬٣٠٠٫٦ LAK
٢٥ FJD٢٤٨٬٢٥٢ LAK
٥٠ FJD٤٩٦٬٥٠٣ LAK
١٠٠ FJD٩٩٣٬٠٠٦ LAK
٥٠٠ FJD٤٬٩٦٥٬٠٣٠ LAK
١٬٠٠٠ FJD٩٬٩٣٠٬٠٦٠ LAK
٥٬٠٠٠ FJD٤٩٬٦٥٠٬٣٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ FJD٩٩٬٣٠٠٬٦٠٠ LAK

مخطط LAK إلى FJD

1 LAK = ٠ FJD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٠٥٠٨٠٫٠٠٠١٠٨١٨
منخفض
٠٫٠٠٠١٠٠٧٧٠٫٠٠٠١٠٠٧٧
المتوسط
٠٫٠٠٠١٠٣٢٥٠٫٠٠٠١٠٥٠٨
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

More الدولار الفيجي info

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